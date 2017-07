Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/07/2017).- El Inspector de la Policía Federal, Miguel Ángel Montero Gómez aseveró que la carretera Reynosa- San Fernando es la más complicada o peligrosa para los viajeros que van hacia el interior del país, este riesgo es provocado por los enfrentamientos que en las últimas fechas han sostenido integrantes del crimen organizado.

“El más complicado podría ser el tramo de San Fernando a Reynosa, Periquitos, podría ser un tramo, también sería el de Monterrey, pero estamos incrementando en todo la vigilancia… no es que sea de alto riesgo sino por las incidencias que se han presentado en esa zona últimamente de luchas de poder de la delincuencia organizada”.

Por ello emitió una serie de recomendaciones para que aquellos que deban transitar por esta carretera corran menos riesgos, entre ellas que no viajen de noche a menos que sea una urgencia.

“Si no tenemos una urgencia por llegar o transitar de noche vamos a evitarlo, aunque va a haber vigilancia pero si no tenemos la necesidad vamos a tratar de omitir, tampoco pararse en lugares despoblados, cargar bien su tanque de gasolina para evitar que se detengan por falta de combustible, revisar su vehículo, no manejar en estado de ebriedad, no rebasar los límites de velocidad”.

Afirmó que los casos de asaltos a los autobuses ha disminuido a raíz de la implementación del operativo Copiloto que también se aplicará en este periodo vacacional.

La vigilancia en las carreteras de Tamaulipas permanecerá las 24 horas hasta el 20 de agosto.