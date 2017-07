Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (15/07/2017).- La Policía Federal implementa a partir de este día los operativos para la seguridad de los ciudadanos en las carreteras y no es la excepción Reynosa, durante este periodo vacacional verano 2017, mismo que tendrá vigencia hasta el 20 de agosto.

“Estamos iniciando para seguridad de los usuarios este operativo, en seguridad regional son 43 elementos y 60 de fuerzas federales que van a apoyar en el tramo de Reynosa San Fernando”, este tramo de los más complicados dijo en entrevista la autoridad de la Policía Federal de Caminos.

No está descartada la posibilidad de las caravanas, están esperando instrucciones, pero lo que si se está haciendo es incrementar la vigilancia en los tramos donde antes se realizaban las mismas, aseguró Miguel Ángel Montero Gómez, segundo comandante de la PFP en Reynosa.

“Las principales acciones son operación cinturón, operativo copiloto que es donde los oficiales van a la central de autobuses, uno viene con el operador hasta que salga de la ciudad, está el operativo telurio, radar, caballero del camino, todos son operativos para los distintos tramos”.

Y añade Montero Gómez, al ofrecer una serie de recomendaciones “si no hay una urgencia para llegar u viajar de noche hay que evitarlo, aunque hay vigilancia pero si no hay la necesidad, no hay que hacerlo, no hay que pararse en lugares despoblados, cargar bien el tanque de gasolina para evitar detenerse por combustible, revisar su vehículo, no manejar en estado de ebriedad y no exceder el límite de velocidad, la vigilancia será las 24 horas y los oficiales a marchas forzadas se presentaran 12 horas”, subraya.

Acerca de los tramos más inseguros explica

“El tramo más complicado de San Fernando a Reynosa y por la altura de Periquitos, también hay sobre la carretera a Monterrey, pero se está incrementando la vigilancia. No es que sea de alto riesgo, si no por los incidentes por altos riesgos de luchas de poder entre grupos”, advierte.

Al final dijo que en cuanto a los accidentes carreteros están en una cantidad muy similar con los del año pasado.

“Una comparativa a la par en relación con el año pasado y al 20 de agosto esperamos haya disminuido el índice de siniestralidad, teniendo el exceso de velocidad y el manejar en estado de ebriedad las dos causas más comunes que los originan”.