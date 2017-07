***Aunque funcionan plenamente no se puede acceder a su contenido pues la pasada administración no otorgó las claves a los directivos.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/07/2017).- La Regidora Coordinadora de la Comisión de Educación, Georgina Aparicio Hernández, señaló que aunque algunas escuelas de la ciudad cuentan con cámaras de vigilancia estas resultan obsoletas pues aunque funcionan y han captado el rostro de los ladrones no pueden acceder al material para presentar la denuncia porque la pasada administración no otorgó las claves a los directivos al finalizar su periodo.

“Algunas si funcionan otras no, de hecho hay un departamento que se llama Tecnología Educativa y algunos maestros están solicitado que se haga ese resguardo porque desafortunadamente en algunas pusieron las cámaras por parte del gobierno pasado y no les dieron la clave, y hubo robos exactamente donde estaba la cámara pero no podían accesar a ellas”, declaró.

Del total de cámaras que se instalaron en la administración municipal 2011- 2013 alrededor del 60% aún funcionan.

Las escuelas de tiempo completo reciben una partida para materia de seguridad por lo que están optando en colocar un nuevo sistema de vigilancia en el que puedan confiar.

Mientras tanto directivos, maestros y padres de familia están colaborando para vigilar las aulas en este periodo vacacional y evitar ser víctimas de los amantes de lo ajeno.

Son las escuelas de la periferia las que sufren con más frecuencia a causa de la delincuencia.