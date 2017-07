Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero, Tamaulipas (29/07/2017).- Con la finalidad de fortalecer el talento tamaulipeco que existe en el futbol femenil y promover la formación profesional de las jóvenes, la reconocida jugadora internacional, Charlyn Corral impartirá la clínica de futbol a jóvenes de la zona sur del estado.

El Instituto del Deporte en coordinación con el Gobierno del Estado realizarán durante tres días una serie de talleres, prácticas y conferencias donde Charlyn además de brindar sus conocimientos compartirá tips para las futbolistas que tiene el sueño de ser jugadoras profesionales.

Cabe resaltar que ésta es la primera clínica que se realiza en el estado de esta disciplina impartida por la delantera que milita en el futbol español.

El Director del Instituto, Carlos Fernández Altamirano dio la bienvenida a Charlyn Corral y a las jóvenes que participarán en la clínica,también a los padres de familia y medios de comunicación presentes y dijo que este evento es parte de los proyectos que se tienen en la actual administración para fortalecer cada uno de los deportes que se practican en el estado .

“Estamos seguros de que esta clínica nutrirá de manera muy adecuada al futbol femenil del estado, muchas gracias Charlyn por tomar en cuenta a Tamaulipas, a la zona sur del estado, por compartir con todas estas niñas tamaulipecas, que aquí hay mucho talento”.

La delantera del Levante habló de la expectativa que tiene al impartir a jóvenes tamaulipecas parte de su experiencia personal y técnica dentro de su carrera futbolística.

“Espero darles de mi todo lo que yo he vivido, algo de mis vivencias en esta carrera en donde no todo ha sido fácil, pero precisamente quiero eso compartirles a las jóvenes todo lo que he aprendido tanto técnicamente como personalmente, sé que en Tamaulipas hay historia y mucho talento y espero poder contribuir en este proceso”.

Al finalizar se abrió un espacio para la firma de autógrafos y fotografías de las jóvenes presentes y Charlyn, además de atención a los medios de comunicación en un carrusel de entrevistas.

La clínica abarcará aspectos psicológicos, técnicos y prácticos que las futbolistas tomarán de la experiencia de una de las futbolistas mexicanas referentes que ha sobresalido internacionalmente por su talento y que además ha logrado compaginar su carrera futbolística y profesional.

Este es el primer deporte que contará con una clínica de sesiones especializadas, posteriormente se llevarán a cabo en más disciplinas.