***Prueban el ajo y propóleo entre otras alternativas de tratamiento.

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (o1/08/2017).- Como parte de los proyectos para garantizar la inocuidad alimentaria en el estado, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan alternativas de combate a los parásitos que atacan los cultivos de bagre en el estado.

Al respecto, el especialista en parasitología del Cuerpo Académico de Acuacultura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. Jaime Luis Rábago Castro, dijo que el trabajo trata sobre alternativas para control de parásitos en el bagre, también llamadas fitoterapéuticos.

“Mi trabajo está enfocado a la búsqueda y determinación de los tipos de parásitos que afectan a la acuacultura, específicamente a peces bagres en el estado, y en ese sentido hicimos un estudio que lleva aproximadamente ocho años, en donde se determinaron las especies más frecuentes que afectaban los cultivos de bagre”, indicó.

Explicó que específicamente estudian un parásito externo que se encuentra en las branquias del bagre, “que no afecta a la salud humana y estamos buscando alternativas no convencionales para el tratamiento, alternativas en este caso fitoterapéuticos, tratamientos que no afecten al medio y que no causen daños en los peces”.

Dijo que el proyecto se trabaja en conjunto con el Comité de Sanidad Acuícola y a raíz de los resultados, se estableció para desarrollarlo a largo plazo.

“Primero se determinó la especie más frecuente, luego saber si había un efecto sobre los hospederos, y sí notamos un efecto sobre los peces; y la tercera parte fue ver las alternativas en el aspecto de fitoterapéuticos”, acotó.

“La idea es ver el efecto crónico de estos fitoterapéuticos y cuál es el efecto en el aspecto del crecimiento del bagre, se hizo un estudio sobre el efecto del ajo a largo plazo, de doce semanas en estudio de crecimiento, y también se está estudiando el propóleo”, subrayó.

“El ajo se aplica en extracto, se aplica en baños y en el alimento, los resultados han sido positivos porque el ajo no tiene efecto en el pez pero sí en el parásito”, añadió.

“Seguimos estudiando otros productos alternativos de tratamiento, la tendencia es ampliar este tipo de alternativas para mitigar el impacto de los químicos en el medio ambiente, no hay productos peligrosos en el ambiente aunque sean químicos, porque todos son regulados, pero la intención a nivel mundial es sustituir el uso de químicos”, concluyó.