***“Hay que hacer trabajo en campo y en nuestro territorio”.

Por. Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (01/08/2017).- Al estar vigente el periodo de receso del Congreso del estado, las actividades de los diputados no se pueden frenar.

Así lo afirma el diputado local Ciro Hernández, al estar atendiendo de manera personal su oficina de gestión, ubicada está en la zona centro de Altamira.

“Estoy aquí, en campo o donde me pidan, constitucionalmente estoy en un periodo de receso, pero no es así porque es cierto no vamos a Victoria a sesionar, en esta ocasión no me toco, pero si en la permanente del primer año, pero hay que aprovechar para estar con la gente”.

Dijo que la ciudadanía demanda mucha atención y es lo que se viene haciendo desde la oficina de gestión, apoyando con solicitudes de becas estatales, en atenciones de salud y demás.

Explica el entrevistado que al ser el mes de octubre la fecha en la cual retornaran a sus acciones legislativas, hay oportunidad suficiente de personalizar cada atención a los ciudadanos que lo visitan.

“Por ejemplo se acaban de retirar el grupo de estudiantes destacados de Altamira, como no apoyarlos o como decirles que no si solo se trata de hacer una gestión con la unidad que los lleve a Ciudad Victoria, que al final es del Congreso, pero ya la conseguimos”, dijo al final Ciro Hernández.