***Asegura el aspirante a la dirigencia estatal del PRI, que los nubarrones son críticos para los partidos, pues siete de cada 10 mexicanos desconfían de ellos.; reconoce abandono de su partido en Tamaulipas.

Por: Agencia/ATAM//aqutamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (01/08/2017).- El aspirante a la dirigencia del PRI en Tamaulipas, Oscar Luebbert Gutiérrez, reconoció que el panorama rumbo al 2018 es muy crítico para todos los partidos, pues siete de cada 10 mexicanos ven con desconfianza a todas las fuerzas políticas del país.

Por ello, el político reynosense, ofreció al priismo y a los tamaulipecos una vida nueva, democrática, oxigenada, donde se privilegien los Consejos Políticos en materia de postulación de candidatos, y no se hagan más acuerdos bajo de la mesa, ni se negocien candidaturas.

Reconoció que para el PRI será titánica la tarea para recuperarse del golpe sufrido en el pasado proceso electoral, pues aunado a la derrota, se tiene el tema del abandono en que se encuentra el Revolucionario Institucional.

“Hay que reconocer que el PRI en Tamaulipas está abandonado, y ese sentimiento es generalizado, nos ha tomado mucho tiempo reponernos del golpe, de la derrota que el año pasado tuvimos. Reconocemos los priistas que perdimos el gobierno estatal por primera ocasión en 86 años, y duele”, indicó.

Dijo que, por ello, se tiene que trabajar a fondo para oxigenar al PRI y darle nueva vida, inédita, única, democrática, y de diversidad al interior del partido, pero lo principal, se tiene que poner fin a los privilegios que se tenían por sectores, organizaciones o canonjías de grupos políticos en los municipios.

Remarcó que ese es su principal lineamiento y diálogo que sostiene en cada municipio con consejeros y destacados personajes de la política, para que le den la oportunidad de darle una nueva vida a su partido.

Luebbert Gutiérrez, afirma que en el PRI van a vivir un proceso de renovación interna del partido que se va a traducir en decisiones colectivas, democráticas, sobre la mesa, y de cara al priismo.

“Y no tengo la menor duda que esta nueva vida interna, colectiva del PRI, va a generar confianza con la ciudadanía y con el electorado”, apuntó.

MENSAJE PARA EL PRESIDENTE DEL CEN DEL PRI, ENRIQUE OCHOA REZA

También le mandó un mensaje al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en el que afirma, qué, aunque todavía no tienen un representante del CEN en Tamaulipas el proceso va bien, hay comunicación estan en contacto con todos los aspirantes y se ha realizado de manera muy organizada.

“Esto no ha afectado en lo más mínimo a la vida de nuestro partido político en esta entidad, pero si creemos que ya se avecinan los días, que ya es conveniente tenerlo”.

Urgió a la designación inmediata de esta figura, pues están a días de realizar la sustitución de consejeros, “es conveniente que alguien esta semana tenga presencia para definir con el Comité Directivo Estatal la invitación a los aspirantes y se tenga la documentación, que nos digan cuales son las reglas claras”.

El ex alcalde de Reynosa reveló las tres propuestas que formulará al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

1- Definición final del listado de Consejeros estatales que se utilizará durante la Asamblea de Consejo para elegir al próximo presidente del Directivo estatal.

2- Ajustes en materia de sustitución de Consejeros: tanto ex alcaldes y ex diputados que ya no lo son, como quienes se fueron a operar a otros partidos o no están en la entidad por inseguridad, o fallecieron.

3- Determinar al representante del CEN del PRI que sancionará el registro de candidatos a la dirigencia estatal, campaña de proselitismo y la Asamblea estatal.

EL RETO DEL 2018 ES PARA TODOS LOS PARTIDOS; NEGRO EL PANORAMA

Respecto a las elecciones del 2018, Oscar Luebbert, aseguró que el panorama está muy negro para el PRI, pero también esta difícil para el PAN, para Morena, para todos, pues dijo que tienen que reconocer que los partidos políticos y la relación con la sociedad es muy crítica.

“Hay que reconocerlo, pero decirlo, que eso no solo es para PRI sino para todos los partidos políticos, pues te diría que de 10 mexicanos siete ven con desconfianza a los partidos políticos, y ese será un gran reto para todos los partidos, para ganarse la confianza del electorado”.

Abundó qué él, el escenario que ve para el 2018, es de una elección polarizada como la del año pasado, que fue entre el PRI y el PAN.

“Veo una elección más diversificada, por lo menos se advierten a nivel nacional y estatal la presencia de tres fuerzas políticas, la del PRI, la del PAN, la de Morena, y si vamos más allá, una cuarta sería para algún independiente”.

“Pero sin lugar a dudas será una elección diferente, será una elección fragmentada, diversificada, incluso hay un sondeo que se dio a conocer a nivel nacional donde ponen al PRI como tercera fuerza, sí, pero a dos puntos de la primera fuerza que es el PAN”.

“Ponen al PAN en 19.5 por ciento, a Morena 18.5, y 16.5 al PRI, creo que tendremos una elección de tercios fundamentalmente que el PRI puede aspirar a tener el 32, 33, o 35 por ciento de la votación, ya lo tuvimos en los estados de Coahuila y en el Estado de México, y cualquier partido que pueda asegurar llegar a este porcentaje pueden estar en la jugada, y el PRI allí estará”, vaticinó.