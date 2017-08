***Pone en crisis al sector pesquero.

Por. Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (04/08/2017).- El sector pesquero de esta ciudad se encuentra en severa crisis.

Así lo explica uno de los líderes en esta ciudad, al hablar de las condiciones tristes que vienen padeciendo, provocado esto, por el pez conocido como “diablo”.

Al llegar a las orillas de la Laguna de Champayán, con el característico olor a pescado y el murmullo de las aves, los pescadores, hombres y mujeres se cubren de los rayos del sol, justo cuando el reloj marcaba las 13 horas y donde el astro rey calienta como a ninguna otra hora, al menos así se deja sentir.

Jorge Barboza dijo “en esta temporada no hay pesca ni nada, estamos en ceros como quien dice en cuestión de pesca, esperábamos que hubiera pesca, pero hasta ahorita no hay nada, pensamos que esto más que nada es que el diablo que le llaman, se ha comido toda la huevera de los otros peces y a eso le atribuimos que no hay producción de tilapia de ninguna clase de marisco no hay”, explica el hombre quien gran parte de su vida la ha dedicado a esta labor.

“Insisto estamos en ceros aquí en el Río Tamesí y Laguna de Champayán y con lo poquito que sale es con lo que nos mantenemos sale cholocuite, tilapia, aguavino, pero es raro, estamos en crisis porque aparte hay que malbaratar y no podemos venir con poco a Altamira porque lo gastamos en gasolina que esta casi a 16 pesos el litro”, dice a manera de lamento.

Otra situación por la que también atraviesa el citado sector es la falta de luz en sus comunidades, porque desde hace tiempo les vienen prometiendo que ya tendrán el servicio y hasta la fecha no hay nada, señala el entrevistado.

“ Nos dicen que ya mañana, que ya pasado irán, a ver lo de la electrificación y no han ido, esto en Congregación Cruz Grande, Estero del Camalote, Cués Orteño, Torno Largo y Palmas Altas , todos están sin luz, solo Martín A. Martínez tiene”, finaliza don Jorge Barboza.