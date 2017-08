Tweet on Twitter

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (07/08/2017).- Tras desarrollarse la tormenta tropical “Franklin” en el noroeste del mar caribe, por instrucciones de la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, la dirección de Protección Civil municipal mantiene un monitoreo de este fenómeno hidrometeorológico.

La presidenta municipal, precisó que el municipio mantiene estrecha comunicación con las diferentes dependencias que integran el Comité de Protección Civil, indicando que en caso de ser necesario, se procederá su activación.

“Estamos monitoreando a través de Protección Civil, tenemos una comunicación permanente y si es necesario reunir a todo el Comité de Protección Civil lo haremos, tenemos que estar preparados, sabemos que con una contingencia de esta naturaleza se corren riesgos, pero si no nos preparamos se corren aún más, no queremos alarmar a la población en este momento porque creo que no es momento todavía pero si debemos estar muy al pendiente”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, la alcaldesa exhortó a la comunidad en general a cooperar con la autoridad evitando arrojar basura en la vía pública y en los drenes pluviales, previniendo así el desbordamiento en canales a cielo abierto e inundaciones.

“Reitero una vez más, en la medida que la gente nos ayude barriendo la banqueta y recogiendo la basura, en ese momento nos va ayudar más para que los canales no se tapen, porque es muy triste ver que hay gente que va en el carro y avienta la basura a la vía pública. Tenemos que hacer conciencia que la ciudad más limpia no es la que se barre más, sino donde sus habitantes colaboran para mantenerla limpia”, concluyó la alcaldesa.