Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (08/08/2017).- …A ver, ponme el micrófono por aquí, Pelochas. ¡Ya está! Sí se oye bien, ¿no? Bueno, pos a darle, que para eso nos pagan….¡Oiga señora, oiga señor! ¡Mire lo que traemos directamente de Chiconcuac! Unos bonitos cobertores para este frío que va a estar bien canijo.

¡Orale, ponle a la señora este cobertor, y este otro, y este otro…déme quinientos pesitos nada más! ¡Orale, Pelochas, dame una cobija de esas re bonitas, toda estampada! ¿Me da quinientos? ¿No trae quinientos devaluados pesos? ¡Híjole, si aquí están bien duros pa’ gastar la lana! ¡Pero mire!

Aunque se enoje el patrón, le voy a obsequiar esta bonita jarra de porcelana, mire, de legítima porcelana.

Porcelana china. ¡Mire, si aquí dice “made in China”! ¡Andele! También se la regalo…Mira, Pelochas, ahí la señora quiere la oferta, dásela. ¡Híjole, esta señora si es vivilla! A ver, pásame otro paquete para ofrecérselo al señor chaparrito que está ahí parado.

¡Mire! Ahora le vamos a regalar estos llaveros, llaveros que en la tienda le valen sus buenos cincuenta pesotes, aquí se los regalo, tome uno de obsequio.

¡Sí, lléveselo! ¡También dale otro al chamaco para que le diga a su mamá que venga a comprar cobijas! A ver, Pelochas, dame el otro paquete.

Sí el especial. ¡Híjole, mano, nos va a regañar el patrón por ser tan dadivosos, pero qué le hace! ¡Mire! Tengo esta otra colcha, colcha bien afelpada con estos dibujitos tan bonitos, y este cobertor San Marcos re’ grandote. Déme seiscientos pesos. Sólo seiscientos pesos.

¿Nadie se anima? ¡Pues ponle otra cobija de pura lana virgen! Nada más no le vaya a querer hacer la prueba del añejo aquí mismo…llévesela a su casa y allá averigua…no, no es cierto…sí es de lana y le va a servir para pasar el invierno bien calientito, me cae.

¿No se anima? ¡Újule, usted lo quiere regalado! Pero mire, para que se la lleve, le voy a poner un cobertor más y estas estampitas de San Martín de Porres para que lo proteja de las malas lenguas…

Dale el paquete, y pásame otro ‘ora que la gente ya se está animando… ¡Oiga señora, oiga señor! ¡Mire lo que traemos directamente de Chiconcuac!..