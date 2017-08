Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (08/08/2017).- -La culpa no es de una u otra administración sobre tantos “caídos” que registra la red general del drenaje sanitario, sino que la inmensa mayoría de la industria restaurantera que no tienen “trampa de grasas”, lo que genera “taponeo” de la tubos y por ende derrame de aguas negras por toda la ciudad-.

Lo anterior fue declarado por el ingeniero Ernesto Cantú Reséndez en su calidad de constructor y ex alcalde de Reynosa.

Hoteles, taquerías y restaurantes y algunos talleres mecánicos no cumplen con la normativa de tener “trampas de grasa”, con lo cual se evitaría el “taponeo” de las redes y se nota, cuando no hay un negocio de esta rama, no hay registro de derrames de aguas residuales, dijo.

La COMAPA debe de exigir que la industria restaurantera, cumpla con este requisito y así hasta ellos mismos como usuarios del drenaje, resultan beneficiados, muchos hoteles y restaurantes, no tienen este tipo de infraestructura, reitero el ingeniero Cantú Reséndez.

Respecto a los tiempos políticos, comento que no están del todo claro y que ojala y el PRI se reponga, muy difícil a nivel presidencia de la república, en Reynosa, Oscar Luebbert puede ganar con cierta facilidad, pero él, la mujer no. dijo en forma directa.