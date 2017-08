Tweet on Twitter

*** Se pronostican lluvias intermitentes para la zona sin riesgo de inundación.

**Protección Civil municipal mantiene disponibles los albergues temporales en caso de necesitarse.

Por; Redaccion//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas. (09/08/2017).- Con la finalidad de garantizar la seguridad en todo momento, el gobierno municipal de Tampico encabezado por la alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra, se mantiene atento a la trayectoria de la tormenta tropical Franklin que avanza sobre el Golfo de México con dirección al Estado de Veracruz.

La edil tampiqueña, mencionó que se vigilan las zonas de alto riesgo del municipio, exhortando a la población tomar las medidas preventivas necesarias. Detalló que por el momento se descartan inundaciones ya que los niveles de los ríos y sistema lagunario se mantienen bajos, esperando solo lluvias en la zona y vientos de 50 a 55 kilómetros por hora.

“Parece ser que el agua que nos va a caer va a ser de forma intermitente, si es así, creo que no vamos a tener mayor problema, los vientos que se anuncian para nuestra zona son de 50 a 55 kilómetros por hora, por lo que creo que no representará ningún peligro, sin embargo estamos monitoreando las zonas donde tenemos mayor situación de riesgo para no tener ningún problema” precisó la alcaldesa.

Asimismo, la presidenta municipal indicó que también se mantiene atención en las zonas de deslaves, en donde se han realizado obras de infraestructura para evitar daños a la población.

“Hemos estado trabajando en las colonias sauce y pescadores, haciendo algunas obras para prevenir deslaves con la dirección de Obras Públicas, no queremos que la gente corra riesgos, creo que la prevención es parte fundamental para evitar problemas cuando llega una contingencia, en ese sentido hemos estado trabajando como gobierno municipal”, concluyó la alcaldesa.