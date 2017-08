Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Pampico, Tamaulipas (109/08/2017).- El cabildo de Tampico se prepara para ser testigo de la rendición de cuentas de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra.

José Luis Ortiz Lopez, regidor quien preside la comisión del deporte, señaló que hay trabajo que dignamente se le dará a conocer a la ciudadanía en la primera semana del mes de septiembre, por lo cual ya se han realizado las aportaciones informativas a la primera autoridad.

“El 7 de septiembre a las 6:30 en el espacio Cultural Metropolitano, es el primer informe de labores de nuestra alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, donde todo el cabildo debemos de estar para rendir cuentas a toda la ciudadanía que deposito el voto de confianza en todos nosotros”, dijo.

Y subraya “no solo es el caso de lo que me pueda corresponder como comisión de deporte de la que presido o de las que soy integrante , si no en el cabildo completo hemos estado todos los días hemos sido funcionarios 24/7 estamos a unos días de este informe y creemos que hemos estado dando buenas cuentas

Menciono además el entrevistado que ya se dio el primer informe de los primeros cien días de trabajo y todos pueden checar el portal de trasparencia para que conozcan los avances, las actividades y el inicio e inauguración de obras, como en el caso de servicios públicos la limpieza de canales, la limpieza de áreas verdes, en deportes las canchas deportivas que existen y actividades y en obras públicas las acciones en diferentes colonias.

Se ha tratado de aprender de todas las áreas no solo del camión que dirige por lo cual invitó al final a la gente para que se acerque a las oficinas de regidores en el palacio municipal, les haga patente sus necesidades y su sentir o también pueden realizarlo vía redes sociales.