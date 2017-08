Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (10708/2017).- En definitiva en estas elecciones del año entrante el Partido Verde Ecologista de México no hará alianzas.

Así lo expuso la presidenta del comité directivo en esta ciudad Melva Egleyde Solís, quien señaló que hasta este momento la instrucción que les ha bajado de su dirigencia nacional es clara y va encaminada a rechazar cualquier alianza, sobre todo con el Partido Revolucionario Institucional.

“Definitivamente con el PRI esta desechada la participación a nivel estado, al menos esa es la instrucción que tenemos ahorita de nacional, y más si es que Oscar Luebbert va a la presidencia estatal, nosotros no vamos a ir con ellos en alianzas, vamos solos porque como dicen, más vale solos”.

Expuso desde las nuevas oficinas ubicadas en la zona centro de la ciudad la líder política, que si a ella le cuestionaran, optaría por ir solos en la elección del 2018, dado que han tenido buenos resultados en elecciones pasadas aún y sin hacer alianzas.

“A mí me hubiera gustado que en una anterior campaña hubiéramos ido solos, porque en el 2015 hicimos muy buen papel en el distrito 7, nos fuimos solos y ahí tuvimos el primer lugar en el estado y Altamira igual, en esta elección solo pudimos meter un regidor”.

Dijo para finalizar que tanto la dirigencia nacional como del estado están brindando apoyo y a eso les da la confianza de salir sin alianzas o coaliciones.