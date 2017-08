Tweet on Twitter

***Porque la temporada de huracanes apenas comienza.

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (11/08/2017).- El director de Protección Civil en este municipio César Vázquez, afirmó que continuará el monitoreo de ríos y lagunas debido a que la temporada de huracanes apenas va iniciando.

” No hay que perder de vista que la temporada de huracanes apenas acaba de comenzar y eso debe seguir fluyendo”, señaló.

Dijo además que de alguna manera esto traerá creciente en los ríos y lagunas, por los caprichos de la naturaleza.

Pero dentro de todo lo malo destaca el entrevistado, que en estos momentos el riesgo por Franklin ya pasó y las lluvias que se han sentido no han causado graves daños porque no habia mucha captación de agua que pusiera en riesgo a las familias, sobre todo a aquellas que viven en las margenes y en las comunidades pesqueras.

” El monitoreo sigue, pero podemos decir que gracias a los trabajos preventivos y a la excelente coordinación solo hubo encharcamientos, por lo que seguiremos con los trabajos de remediación de pluviales que en Altamira contamos con 52″, destaca.

Mencionando de manera muy reiterativa el responsable de Protección Civil que el riesgo en este momento ha pasado, agradeció el trabajo conjunto de quienes integran su equipo, a Obras Públicas, Servicios Públicos así como a la Capitanía de Puerto, la Comisión Nacional del Agua, la Marina y a la Comapa de Altamira.