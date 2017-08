Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (14/08/2017).- Con alrededor de 40 mil estudiantes y poco más de tres mil profesores, se reanudó este lunes 14 de agosto la actividad académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y se dio inicio al ciclo escolar 2017-3 (período de otoño) de la máxima casa de estudios del estado.

La actividad escolar de la UAT regresó en las zonas norte, centro y sur del estado donde están distribuidas las 24 Facultades y Unidades Académicas, tres Escuelas Preparatorias dependientes y las siete sedes de Educación Permanente (UNAEP, que imparten carreras de técnico superior universitario).

El inicio de clases se hizo notar en un ambiente de entusiasmo y de muchas ganas de los jóvenes que regresan para seguir haciendo su mejor esfuerzo en sus estudios; así como el entusiasmo y grandes expectativas de los alumnos que por primera vez ingresan a la UAT.

En entrevista estudiantes de diferentes planteles manifestaron su deseo de seguir estudiando con la paz y la armonía que caracteriza a la UAT, además de continuar creciendo académicamente en los programas de calidad que se ofrecen.

María Alicia Villanueva y Elías Sánchez, de séptimo semestre de la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), refirieron que han visto crecer su plantel, “vemos que la carrera crece más, esperamos seguir creciendo como estudiantes, vienen materias muy interesantes y pues entrar de lleno a las clases”.

Como estudiante de nuevo ingreso, Alejandro Vera Charles, de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Facultad de Comercio y Administración-Victoria (FCAV), resaltó el nivel de instalaciones de la UAT y el clima de tranquilidad en que se trabaja, “espero cumplir todas las expectativas y que los maestros sean igual de buenos como me lo imagino”.

Por su parte, Dulce Maldonado, estudiante de Sociología en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), puntualizó que eligió el programa porque entre sus características ofrece una comprensión de la sociedad en que vivimos.

“Escogí la carrera porque me ayuda a comprender lo que me rodea, me siento bien en la universidad, me impresionaron las instalaciones, pero aún más, que los docentes son especialistas en las clases que imparten”.

En otros espacios de la Universidad, como son los centros de idiomas, bibliotecas y gimnasios multidisciplinarios, se preparan también para recibir a cientos de jóvenes universitarios que disponen de los diversos servicios que la UAT les ofrece para su educación y formación integral.