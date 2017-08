Por: Roberto J Pérez M//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (15/08/2017).- Visita a laos “aliancistas” de este municipio, su dirigente estatal el mismo que afirmo, fue bueno el haber atendido la invitación, porque nos presentamos ante ellos a los que les manifestamos, desde cuando estamos al frete de la dirigencia de Nueva Alianza y aprovechamos la ocasión para darles a conocer nuestro proyecto de trabajo.

El Presidente del Comité Estatal del Partido Nueva Alianza Prof. Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz, acompañado de la Profra. Elena Guadalupe Mendieta quien funge como Secretario General y el Presidente de la Comisión Estatal Electoral Prof. Raúl Balboa, sostuvieron un encuentro con integrantes de la clase política “aliancista” de este municipio, entre los que estuvieron presentes en la mesa de presídium, el Coordinador de la Región XIV del SNTE en este municipio, Prof y Lic. Martin Puebla Ballesteros, el Secretario de Conflictos de Secundarias Generales, Prof. Antolín Palomo Marín y tambien aunque en una mesa que no era la principal, estuvo presente el Prof. Agustín Federico Maldonado Herrera quien es el ´Presidente del Comité Municipal de Nueva Alianza y la Regidora Angeles Banda Rios.

A decir del dirigente estatal de Nueva Alianza, su visita a Rio Bravo, obedeció a la “invitación” que le formularon los aliancistas locales y ante quienes el líder del partido turquesa en Tamaulipas, dijo se presentó, dijo desde cuando asumió la dirigencia y les presento el plan de trabajo y afirmo que en estos momentos el partido se encuentra bastante bien y esta preparado para la elección de 2018, estamos preparados para ir a trabajar en la elección solos o coaligados, pero estamos preparados para ir solos, Nueva Alianza siempre ha tenido estructura, que no funciona quizás a lo mejor como quisieran algunas gentes que funcionara, pero la tenemos la estructura, las representaciones de nuestro partido ante las casillas electorales siempre las hemos tenido y nuestro trabajo político hacia abajo ¡claro!, somos un partido que vamos iniciando y que bueno, hay situaciones que no nos han permitido hacer lo que quisiéramos.

Al cuestionarle al dirigente estatal de Nueva Alianza, si en este proceso electoral se ira directamente en la búsqueda del voto del que menos tiene, si y hoy mas que nunca, porque hay un desanimo en la población tremendo y lo entendemos, porque lo que ellos sienten, lo estamos padeciendo nosotros, nosotros pertenecemos a la clase media en México, que se pulverizo, ya no existe y lo mismo que siente la clase baja, es el sentir de nosotros, entonces hoy en día vamos a tener que hacer una política de acercamiento al pueblo, para que el pueblo nos diga que es lo que quiere, que es lo que necesita, que quiere que hagamos y que nuestros candidatos, después de la mitad del periodo que nos da el INE, pueda elaborar y decirle al pueblo “esto es lo que quieres, estos es lo que queremos hacer”.

Para concluir dijo el dirigente de Nueva Alianza en Tamaulipas Prof. Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz, están abanderando dentro de la plataforma política del partido la defensoría del Articulo 3ro Constitucional, nosotros vamos por lo mismo, por la educación Laica, Gratuita, Obligatoria, de Calidad e Incluyente y vamos a seguir luchando, las escuelas de Tamaulipas y México requieren mucho mas de lo que la Reforma Educativa nos esta exponiendo, ¡pero bueno! no criticamos la

Reforma Educativa en si que no sirva, estamos en lo que la Reforma esta planteando, lo haga realmente, que haya los recursos suficientes para que esto pueda funcionar, sino los resultados los vamos a ver dentro de poco, concluyo.