Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (16/08/2017).- Por las supuestas dudas que se generan por los recursos que se aplican en el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de todo el país, legisladores anuncian la posible desaparición de esta área.

Abdíes Pineda Morín, diputado Federal por el Partido Encuentro Social dijo que hay varios rubros en los cuales es necesario prestar mayor atención, entre ellos el de la Seguridad y el Sistema DIF.

Explico ante medios de comunicación del sur del estado que son urgentes las estrategias para atender la seguridad en la entidad y del mismo modo atender los recursos que a través del DIF se aplican.

“Yo quiero ser claro que a nosotros si no nos invitan no participamos, yo soy muy respetuoso en ese aspecto, aquí esperamos que las propuestas deben ser claras y si nos convocan con todo gusto estaremos presentes, si no no vamos a asistir”.

Y respecto a los posibles cambios en el DIF, dijo “hay una muy buena propuesta que vamos a presentar al inicio de este periodo de sesiones que es que desaparezca el DIF como un departamento y crearlo como una Secretaria, porque como un órgano desconcentrado del gobierno que es lo que hace que se manejan los recursos a discreción, hay mucho que pensar”.

De aprobarse lo anterior, el DIF tendría que ser supervisado por la contraloría, por el órgano de control para que dé cuenta de los recursos que manejan.

“Cuando no hay control efectivo, se maneja de manera indiscriminada”, finaliza diciendo Pineda Morín.