Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (16/08/2017).- El Presidente de la Junta de Coordinación Política en el congreso de Tamaulipas, Carlos García González, rechazo la posibilidad que los Tamaulipecos porten armas de manera legal, como ha sido aprobado en el estado de Nuevo León.

En ese sentido el panista señaló enfático que de forma personal no ve la citada medida como la mejor solución.

” Ya lo he dicho entiendo al gobierno del estado, estamos en el mismo canal, por el momento no lo vemos como una solución a esta problemática, normalmente la violencia trae más violencia y no creo que el traer armas sea resuelva el problema”, explica.

Subraya ” yo puedo hablar de manera personal, más no por todos los legisladores y no veo este como el primer paso a la solución”.

Al final señalo García González que sin dudarlo estará en el próximo periodo ordinario, pero sin ser garante que se pueda aprobar.