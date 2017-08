“Es tiempo de educar para la paz y recuperar el orgullo de ser tamaulipeco”, FGCV.

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (16/08/2017).– Tras presentar el nuevo Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas en el sur de la entidad, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca destacó que estas modificaciones al sistema de educación permitirán mantener a los jóvenes alejados de las calles y las malas influencias, rescatando así el tejido social entre las nuevas generaciones, y mencionó al finalizar su mensaje ante el público que “Es el tiempo de la educación, de educar para la paz y de recuperar el orgullo de ser Tamaulipeco”.

El Titular del Poder Ejecutivo Estatal reconoció que el modelo nacional tiene la facultad de adaptarse a las necesidades de cada entidad lo cual permite combatir las problemáticas de cada zona del país; en el caso de Tamaulipas sería el rescate del tejido social.

“En el caso particular de Tamaulipas se dio a conocer no solo la parte que estamos sumando si no la que nos corresponde que consiste en gran medida en trabajar para restablecer el tejido social… si bien es cierto que venimos arrastrando serios problemas de violencia el principal problema que tiene Tamaulipas es la falta de valores, de principios, de ética e integración familiar”.

Sin embargo el Gobernador dejó muy claro que para que estas medidas funcionen se requiere que los padres de familia pongan de su parte y no permitan que los jóvenes abandonen los niveles básicos de educación pública, y que los empujen a obtener incluso una carrera universitaria.

El nuevo modelo contempla implementar el sistema de escuelas de tiempo completo en todas las áreas en las que se han detectado problemas sociales y de violencia a fin de que los niños permanezcan en las escuelas hasta las 04 de la tarde con actividades extracurriculares relacionadas con el deporte, la cultura y talleres de computación e inglés.

“Eso nos va a permitir alejar a todos esos niños de la violencia que se vive en las calles, es un trabajo continuo”, reiteró el mandatario.

Cabe destacar que Tamaulipas aportó a nivel nacional con el 30% de las escuelas que participaron con las denominadas “Escuelas de Verano”, proyecto que se aplicó con el mismo objetivo que tienen las escuelas de tiempo completo, ahí les ofrecieron tutorías en materias elementales como matemáticas, español e inglés.