Por Gil Vicente Galindo//aqwuitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (17/08/2017).- Quienes invaden terrenos no pueden tener derecho a servicios urbanos sobre todo luz y agua potable y no porque las dependencias no lo quieran, sino que por ley, los polígonos irregulares no pueden, al menos a coarto plazo, dijo el secretario de obras públicas, arquitecto Eduardo López Arias.

Lo anterior en base a las 600 familias que siguen invadiendo un terreno particular a un costado de la colonia Unidad Obrera, el gobierno estatal tiene reservas territoriales para dotar de lotes para quienes no tengan un lugar donde habitar, ahí lo hagan, apunto.

-Representantes de los invasores ya han hablado con la autoridad correspondiente y de plano se les dijo que nada pueden hacer por regular esa ilegal situación, ya que son terrenos privados, no públicos y lo que se les ofreció fue hablar con los propietarios, eso sí, pero de dotarlos de servicios, por ley, no se puede-, reitero el funcionario municipal.

Por otro lado el secretario de obras públicas del municipio, arquitecto Eduardo López Arias comento que los trabajos de pavimentación siguen a buen ritmo en las distintas calles de colonias populares como en la Pedro J. Méndez, Granjas, Villas del Roble, Juárez, Balcones y Rancho Grande por citar solo algunas.

El secretario de Obras Públicas, Eduardo López Arias, comentó que las obras de pavimentación hidráulica tengan la calidad requerida para que no tenga desperfectos a corto plazo, por lo que el espesor será de 15 centímetros o más de acuerdo al estudio que se realizó en los sectores en donde se llevaran a cabo dichas obras, ya que se tomó en cuenta características específicas importantes, como el flujo vehicular, entre otras.