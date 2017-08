Tweet on Twitter

***Pone en marcha alcaldesa junto con el subsecretario de Desarrollo Rural, Abel Gámez Cantú, el programa Mejoramiento Genético Tamaulipas 2017.

Por: Redaccion/7aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (19/08/2017).- Generando acciones integrales que fomenten de manera favorable el desarrollo de la actividad ganadera en Altamira y en la entidad, la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, acompañada del subsecretario estatal de Desarrollo Rural, Abel Gámez Cantú, inició en este municipio el programa Mejoramiento Genético Tamaulipas 2017, haciendo hincapié que el fortalecimiento del sector ganadero y del campo “es tarea de todos’’.

Al hacer equipo con el Ejecutivo Estatal y los ganaderos, Altamira se ve favorecido con este esquema que ofrece 90 sementales bovinos de alta calidad genética y con toda su documentación en regla, donde el productor ganadero beneficiado aportará la cantidad de 16 mil 150 pesos y el Gobierno del Estado una cifra igual.

La presidenta municipal Alma Laura Amparán reconoció la importante labor que realiza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para impulsar el sector pecuario al incrementar la calidad genética y optimizar los hatos ganaderos de productores locales y de la región mediante la puesta en marcha de este programa.

Anunció que su gobierno apoyará a los productores del sector social que sean beneficiados en este esquema con el cincuenta por ciento del costo del seguro de radiación de las razas europeas, sintéticas y cebú, para hacer de Altamira un municipio de gran vocación ganadera y de orgullo tamaulipeco.

“Me da mucho gusto recibirlos aquí en la Asociación Ganadera de Altamira para iniciar el Programa de Mejoramiento Genético, esfuerzo reflejado en la labor constante de los tres niveles de gobierno para alentar esta actividad que les brinda a los ganaderos y productores sociales la posibilidad de contar con una genética de animales de excelente línea en su raza para ampliar los niveles productivos de sus hatos, contribuyendo así al mejoramiento de este sector que fortalece el desarrollo económico y comercial de nuestro Estado’’, expresó.

Resaltando la importancia del trabajo conjunto, indicó que en Altamira y Tamaulipas no hay obstáculos que no se puedan vencer y para muestra, “aquí están ustedes: los productores que no dejan de laborar diariamente sus ranchos y parcelas; gracias a la implementación de acciones y programas bien coordinados, logramos mejorar la calidad y rendimiento del ganado, favoreciendo la reproducción, fomentando la competitividad y generando una gran oportunidad para que puedan comercializarlo mejor en el mercado nacional e internacional’’.

Convencida de que el fortalecimiento al campo y al sector ganadero es tarea de todos, Amparán Cruz dijo que su gobierno se ha sumado con decisión y fomenta acciones positivas mediante la implementación del programa “Ganado Sano Cerca de Ti’’ donde productores ganaderos del sector social reciben el suministro, aplicación y aprovechamiento de vacunas, vitaminas y baños garrapaticidas, atendiendo a la fecha más de 2,250 cabezas de ganado.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Rural, Abel Gámez Cantú, explicó los mecanismos del Programa Mejoramiento Genético Tamaulipas 2017 que busca refrendar el compromiso del Gobierno del Estado con los pequeños y medianos productores, al gestionar recursos para la adquisición de 2,125 sementales bovinos, 600 caprinos y 100 ovinos, con una inversión de más de 36 millones de pesos para optimizar la genética de los hatos, alcanzar la meta en producción y mejorar la eficiencia económica de los ganaderos.

Los presidentes de la Asociación Ganadera de Altamira y de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, Ramón Regino Ortiz Azuara y Julio Gutiérrez Chapa, resaltaron el respaldo que ha dado al sector ganadero el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

También estuvieron presentes, el jefe del distrito de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Antonio Humann Adame; el director de Fomento Pecuario, Romeo Flores Leal, y el director de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Aréchiga Velasco.