Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad. Victoria. Tamaulipas (23/08/2017).- El Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca en colaboración con UNICEF México iniciaron una serie de talleres prácticos dirigidos al personal que labora en los Centros de Atención para Menores Fronterizos (CAMEF) ubicados en los municipios de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico.

El primer taller que se impartió fue el de “Actividades para promover resiliencia en niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, esto dentro de la iniciativa “Children of the move”. En ésta actividad participó el personal de los CAMEF de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo durante los días 22 y 23 de agosto.

El objetivo de ésta iniciativa es desarrollar experiencias para el fortalecimiento de éstos centros de asistencia social a través de alternativas para la detención, atención psicoemocional, articulación de servicios, información legal y cohesión social y comunitaria para niñas, niños y adolescentes migrantes.

Durante la puesta en marcha de éstos talleres se aprovechó la ocasión para que ambas instituciones, tanto el DIF Tamaulipas como UNICEF México, firmaran una carta compromiso para seguir trabajando en pro de los derechos de los menores migrantes no acompañados que son atendidos en nuestra entidad.