***Verifican las condiciones en que se realizan las deportaciones por esta frontera.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (24/08/2017).- Los Cónsules Guillermo Ordorica Robles de México, Cristy Andino de Guatemala, Ana Bulnes de Honduras y Miguel Ortiz de El Salvador, acompañados de 3 diputados federales, visitaron las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Reynosa para conocer de primera mano las condiciones en que se llevan a cabo las deportaciones y poder hacer las gestiones necesarias para cambiar los errores que se les denuncian.

Ordorica Robles indicó que fue un proceso satisfactorio pues no detectaron irregularidades en su visita a la frontera.

“Es con el fin de que podamos conocer con mayor detalle los aspectos que integran el proceso de la migración, la vulnerabilidad de las personas, sus condiciones, como ocurre, y con gusto estamos comprobando que ocurre en condiciones que respetan integralmente los derechos humanos”.

La reunión continuó en los Estados Unidos con autoridades del CBP y la Patrulla Fronteriza para verificar las condiciones de la deportación en el vecino país.

El Cónsul de México en McAllen sugirió a los migrantes mexicanos que mantengan sus documentos a la mano para poder viajar de forma segura, y que tengan siempre en mente que es necesaria la visa para que no sean molestados.

“El objetivo de estas visitas es no solo sensibilizarlos sino que tengan información de primera mano, que conozcan in situ el lugar donde ocurre la migración , cuales son las condiciones del fenómeno y que vean lo que hacemos los consulados en beneficio de nuestros connacionales”, expresó del porque se invita a diputados federales a este proceso.

Finalmente Guillermo Ordorica aseveró que han dado seguimiento a los diversos “eventos” que se ha denunciado ponen en riesgo la vida de los migrantes para poder ofrecerles su atención y protección, además de ayudarlos en el proceso de repatriación