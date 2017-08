Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (24/08/2017).- A escasos minutos de haberse realizado la votación por unanimidad de magistrados de la Suprema Corte de Justicia comunicó al congreso local que ha sido invalidado la reforma al artículo 80 de la Ley Electoral de Tamaulipas que pretendía impedir la participación de los candidatos independientes de la anterior elección si no se registraban con anterioridad en el partido político que los postulara en el 2018.

Para los magistrados de la corte no pasó inadvertido como los derechos político electorales de los ciudadanos eran violados por los Diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas, lo que quien promovió el acto, Alfonso de León Perales, está contento y feliz por la democracia de México.

-Al fin un aliento para el pueblo y los independientes. La libertad política prevaleció! Hay que reconocer que fue Encuentro Social con su recurso de inconstitucionalidad quienes al final lograron convencer a los 11 magistrados del SCJN-, añadió el líder y ex candidato, Poncho de León Perales.

Fue el pasado 14 de junio del presente año cuando el doctor Alfonso de León Perales presento el recurso de defensa a sus derechos político electorales en el Tribunal Electoral de Tamaulipas después de presentarlo el mismo ante la autoridad responsable de los agravios y que es el Congreso del Estado y fue la Suprema Corte de Justicia el que definió, no a la reforma al artículo 80 de la Ley Electoral de Tamaulipas.