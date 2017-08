***Senadora Adriana Dávila asegura que debe sufrir modificaciones antes de ser aprobada pues debe quedar bien establecido que es al Gobierno Federal a quien corresponde el combate a la delincuencia organizada.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (29/08/2017).- En su visita a Reynosa la Senadora Adriana Dávila Fernández aseguró que la Ley de Seguridad Interior aún está siendo discutida en la Cámara de Diputados pues hay que hacerle algunas modificaciones antes de ser aprobada y quedar bien establecido que es al Gobierno Federal a quien corresponde el combate a la delincuencia organizada y al Estatal los delitos del fuero común, y que la intervención del ejército deberá darse solamente cuando la situación de cada estado esté fuera de control.

“Lo que me parece fundamental es que no se sustituyan las tareas que tiene el Estado Mexicano y cada una de sus partes en la responsabilidad que le toca, si estamos hablando de crimen y delincuencia organizada le corresponde al Gobierno Federal atenderla, pero también le corresponde al Gobierno Estatal hacer la capacitación especifica y formal para no culpar ni la Federación ni los Estados a un sistema que hoy dicen no funciona”.

Reiteró que es de vital importancia que se capacite a los funcionarios para que apliquen correctamente el nuevo sistema penal acusatorio que ya tiene poco más de 1 año de haber entrado en vigor y que ante el desconocimiento de los funcionarios encargados de impartir justicia no ha dejado los resultados que se esperaba.

Dávila Fernández enfatizó en que se debe especificar que cada estado atienda los delitos del fuero común de sus zonas mientras que los cuerpos policiales de la federación combaten al crimen organizado, y que la presencia del ejercito solo sea solicitada cuando la situación se haya salido de las manos.

Finalmente la Senadora indicó que el trabajo en contra del crimen organizado debe realizarse con eficiencia para que se aplique todo el peso de la ley tanto a delincuentes como a quienes omiten combatirlos, y que con ello se logre disminuir sus afectaciones a la población.