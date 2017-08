Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (29/08/2017).- Muy baja ha sido la recolección de basura electrónica en esta ciudad, revela el responsable de la dirección de Ecología.

A decir del funcionario los ciudadanos en su desconocimiento optan por hacer de todo menos depositar este tipo de basura en las áreas correspondientes, por lo que las expectativas para hacer los depósitos correctamente, están muy por abajo.

Marco Antonio Reyes Mar director de Ecología en este municipio, habló de los resultados que se han tenido sobre el programa citado, mismo en el que también ha trabajado la regidora Sandra López Sánchez.

“Vamos a hacer el cuarto envío de basura electrónica en el mes de septiembre y en el cual gracias a la colaboración de escuelas y domicilios donde se encuentran los Tamules y zonas deportivas donde tenemos 12 centros de acopio nos es posible continuar con el programa”.

Y subraya “para este cuarto envió tenemos como 3 toneladas y han salido más toneladas que no es basura electrónica, la semana pasada nos dimos a la tarea todo el personal de Ecología de llevar al lugar esos materiales”.

Pero de los envíos que se han hecho sale más de la mitad de la basura que no es la que se está recibiendo, explica desalentado el funcionario municipal.

“Esta basura no sirve, sin embargo algunos ciudadanos, partidos o empresas rompen los equipos, sacan algunas piezas y ya los disponen de una manera inadecuada y nuestro enlace con el destinatario final que hará la recuperación de metales y de materiales contaminantes no recibe estos equipos, por eso llamamos a la gente a que no lo haga”.

Ocasionalmente la gente entrega el puro cascaron, tabletas deshechas, perforadas, los cinescopios rotos que son los que contienen los gases y el destinatario final hace la recuperación y el vidrio roto o los cristales los pone correctamente.

En esta administración se han captado unas 25 toneladas pero pudieron haber sido unas 80 de basura electrónica, refiere desanimado Marco Antonio Reyes Mar.

“No queremos engañar a nadie, porque de esas 80 toneladas, realmente solo 25 es basura electrónica, el resto es convencional o basura que viene de la basura electrónica y que n se puede procesar, que requiere de un destino final que no es el reciclado o recuperación para poder ayudar a nuestro ambiente”, dijo.

También ya se ha tenido la visita de funcionarios del IMEPLAN que están interesados en cómo es la forma de trabajo y a su vez será publicado a través de la SEDUMA, explicó para concluir.