Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Díaz Ordaz, Tamaulipas (31/08/2017).- En el partido encuentro social de Tamaulipas, las cosas van de mal en peor.

Su dirigencia estatal no tiene el mínimo respeto por sus militantes de partido y simpatizantes que en algún tiempo los hubo al inicio y creación de este instituto político.

Personajes como Alejandro García Sánchez, Elsa Cruz Maldonado, Roberto Guajardo Anzaldúa, hicieron aprovecharse de la firma de militantes para manipular y engrosar sus intereses políticos infiltrando y menospreciando a inciadores de este partido político.

Como en Rio Bravo en su momento Alejandro García Sánchez dirigió la campaña política pasada del PES le pagó a candidatos de otros proyectos políticos para desestabilizar el proceso electoral del 2016 y después quedar mal.

Su padrino político, Abdíes Pineda al no lograr la votación suficiente por el mal manejo y operación política de su partido sin alcanzar ningún escaño en el congreso del estado como estaba destinado para el propio Alejandro García Sánchez tuvo que conseguirle una chamba en el ISSSTE de Rio Bravo en el área de recursos financieros para recuperarse de la pérdida económica que se invirtió al asquirir un primer lugar en la lista plurinominal del PES rumbo al congreso del estado de Tamaulipas.

Ahora el actual Secretario General del PES en Tamaulipas David Bedartes Rodríguez grita a quien quiera escucharle que en Díaz Ordaz, municipio que ganó el candidato de entonces por el PES, Jorge Navarro Garza de quien señala este secretario general del PES en Tamaulipas que será en esta ocasión la candidatura para Araceli Pineda quien es la hija del Diputado Federal Abdies Pineda Morín.

Al actual secretario general del PES David Bedartes se le viene señalando como quien impulsa una negra campaña política la interior del PES para desprestigiar la labor no solo del alcalde en turno de Díaz Ordaz sino de su equipo de trabajo que dieron origen al partido encuentro social con una importante fuerza política en la región.

Y que para vanagloriarse con en el diputado federal Abdíes Pineda Morín hace trabajo sucio de fuego amigo para beneficiar con la candidatura a la hija de este legislador en Díaz Ordaz para el 2018.

Lo anterior a pesar de que no conoce ni sabe en realidad lo que es convertirse en candidata de un partido político como el PES y que no tiene además en ningún momento la posibilidad de lograr un triunfo político para el partido en dicho municipio, además de que el secretario general del PES no se ocupa de acciones que refuercen a su partido.