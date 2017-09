*.-De muy buen humor presidio rueda de prensa.

*.-“Continuaré coordinándome con el alcalde Juan Diego Guajardo

Anzaldua, para seguir beneficiar a los riobravenses”, afirma.

*.-Destaca Diputada local, dos iniciativas aprobadas y otra por aprobarse.

*.- Maribel Lira y Norma Parra, elogian labor de la Diputada.

Por: Juventino Loo//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (31/08/2017).- Desde el instante que se sentó en la silla para saludar a los periodistas, se le denotó el buen humor que en su rostro reflejaba alegremente, al tiempo que también se apoltronaban– en la mesa del presídium–a su lado derecho las Licenciadas Maribel Lira Pérez y Norma Parra, Presidenta del PRI municipal y representante del Diputado Federal Edgar Melhem Salinas y a la izquierda el Profr. Roberto Yolotl flores Peña, en representación del alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa.

Estaba entrando la Diputada local, Lic. Copitzi Yesenia Hernández García, quien ya era esperada por los reporteros en la mesa de sesiones de su oficina de gestoría ubicada en el local No. 200 A, de la calle Cuauhtémoc entre Baja California y Tamaulipas

Lo curioso del caso y sin que se pusieran de acuerdo, vimos que las damas iban vestidas con las camisas de los colores del tricolor; Copitzi, Rojo; Maribel Lira, blanco; y Norma Parra, verde, muestra inequívoca de su lealtad al PRI.

Ya había llegado la hora de la cita: 10 de la mañana y puntual, la diputada local, agradeció la presencia de los informadores y empezó a hablar ante el “mutis” de los comunicólogos para escuchar lo que iba a decir.

Sus asistentes Carlos García Reyna y Rubén López Sánchez, siempre a la expectativa para lo que se ofreciera.

En seguida y tras informar parcialmente lo que ha hecho como Diputada local, en la LXIII legislatura del Congreso del estado, desde el lo. de octubre de 2016 al 30 de junio de 2017, era muy notable su satisfacción de haber cumplido en un año de participar en 36 reuniones ordinarias; 5 permanentes e igualmente de solemnes.

Su capacidad de retención fue palpable porque informó de casi todo lo que ha hecho en un lapso de por lo menos 10 minutos y al agradecer la presencia de sus invitados, empezaron las preguntas y luego las respuestas.

Al término de los primeros cuestionamientos, con duración de 20 minutos, la sesión se alargó por preguntas de los periodistas, durando por ello, alrededor de una hora la interlocución con la legisladora.

***Destacan tres iniciativas individuales de Copitzi. Hernández GARCÍA.

Pues bien.

Justo es mencionar que dentro de las 21 iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRI, pero precisamente en las 7 comisiones que la Lic. Copitzi Y. Hernández García, a las que pertenece, hubo ejes para legislar.

Por ejemplo:

“Atención a grupos vulnerables”, “Desarrollo económico”, y “Atención a las familias y anticorrupción”. Este último caso, fue aprobado a partir del 18 de julio y en donde los ciudadanos participarán y denunciarán, empero, hasta el momento no hay denuncias.

Dentro de ésas mismas iniciativas, Copitzi Y. Hernández García, presentó 3, de las cuales dos fueron aprobadas.

Está en vigor desde marzo del presente año, la modificación al código municipal del estado de Tamaulipas, que establece que es obligatorio que la comisión de juventud esté dentro del cabildo de todos los municipios.

Para los próximos ayuntamientos, así deberá ser.

Y también se instituyó el Parlamento joven en Tamaulipas, que es el primer espacio donde pueden participar y presentar iniciativas con temas abiertos en el congreso del estado.

Falta que sea aprobada las dos iniciativas que presentó en febrero y abril de 2017, con relación a la modificación al código del Registro Civil que consiste en apoyar a la gente, principalmente de escasos recursos económicos, que los documentos que necesiten les sean otorgados en el municipio donde residen, como es el caso de errores ortográficos en las actas de nacimiento, etc.

“Hay confianza en que pronto esa iniciativa que presenté sea aprobada muy pronto porque esa es una manera de beneficiar a miles de Tamaulipecos”, afirma la legisladora.

***Realizará gira para informar sobre su año legislativo.

Por otra parte, a fin de informar sobre sus actividades legislativas, la Diputada Local, a partir de la fecha realizará una gira por el octavo distrito electoral que le corresponde.

Hará reuniones en este municipio, dentro del área urbana y rural, así como en Nuevo Progreso y Reynosa, lo que abarca del distrito que le compete, hasta la tercera semana de este septiembre de 2017.

Sin duda alguna, en su informe habrá de destacar que de los 36 legisladores que hay en el congreso del estado, 16 son mujeres y han modificado leyes que benefician a la niñez y a la violencia doméstica.

Poco antes de concluir con la rueda de prensa, la Presidenta del PRI municipal, Lic. Maribel Lira Pérez, al solicitársele su opinión, dijo: “Estoy muy contenta con el trabajo de la Lic. Copitzi (Y. Hernández García) porque siempre ha estado muy atenta a las necesidades de mi partido y nos ha apoyado—entre otras cosas—a obtener actas de nacimiento para la gente que menos tiene y por ello, no estamos solos en el tricolor. Es una excelente diputada”, aseguró.

Por su parte, la Lic. Norma Parra, representando al Diputado federal Edgar Melhem salinas, sostuvo también que Copitzi es una excelente diputada y además una buena persona y “siempre está muy de la mano” con el alcalde (un Diego Guajardo Anzaldúa) y el Lic. Edgar Melhem Salinas”, afirmó.

En ese mismo sentido, coincidió el Profr. Roberto Yolotl flores Peña, quien representó al alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa, al expresar, que: “La Diputada y nuestro Presidente siempre se han coordinado para trabajar juntos en bien de los riobravenses y le siguen echando ganas”.

Empezando con su labor de informar, a las 6 de la tarde de hoy jueves 31 de agosto de 2017 (ayer) la Lic. Copitzi Y. Hernández García, estará en el local del PRI municipal, donde será recibida por la Lic. Maribel Lira Pérez, dirigente del tricolor.

Trasciende que asistirán más de 100 priistas y simpatizantes que escucharán de viva voz, lo realizado por la diputada local y esto es lo que textualmente dirá:

“Muchísimas gracias por su presencia, pero sobre todo muchas gracias por todo el trabajo que hacen por servir a través de nuestro partido”.

Gracias a autoridades

“Estoy aquí ante Ustedes, porque mi primer compromiso son Ustedes, la estructura del PRI. Estoy aquí como diputada local gracias al trabajo que Ustedes realizaron… gracias al trabajo que ustedes multiplicaron”.

Y añadirá: “Por eso hoy vengo a mi casa, a nuestra casa… rendir cuentas de la labor que me encomendaron”.

Quiero decirles que este año ha sido de gran experiencia legislativa, a casi un año de haber tomado protesta como Diputada local cumplo con mi deber de informarles mis actividades parlamentarias.

Si bien la ley me lo indica, lo hago con gusto porque estoy convencida que la rendición de cuentas a quienes creyeron en ti es lo único que seguirá fortaleciendo nuestra credibilidad ante la ciudadanía. Creo firmemente que quienes ostentamos un cargo público hoy más que nunca le demos la cara a la sociedad.

En campaña me lo dijeron y hoy estoy aquí, cumpliendo, iniciaré una semana recorriendo nuestro municipio para dar a conocer los avances de este primer año.

Primero comentarles que siendo minoría nos hemos convertido en un oposición responsable, comprometida solo somos 11 de 36 diputados emanados de nuestro instituto político y con una actitud de respeto, de concordia pero sobre todo viendo el bien de los tamaulipecos firmamos un acuerdo denominado Comprometidos por Tamaulipas, mismo que fue firmado por las fuerza políticas representadas en el Congreso, con esto logramos sacar adelante reformas estructurales que requería nuestro Estado y que están sentando las bases para lograr un mejor Tamaulipas.

Estoy orgullosa de participar en la sexagésima tercer legislatura porque históricamente 16 diputadas somos mujeres, es decir el 44.4% de todos los partidos somos mujeres.

Estoy muy orgullosa de nuestro grupo parlamentario y presentamos en conjunto 46 iniciativas de las cuales 5 fueron mías.

Quiero decirles que hemos hecho propuestas importantes como grupo parlamentario, y en lo personal he trabajado en iniciativas de educación, de la Juventud, de la Familia y un tema muy sentido he presentado dos iniciativas para lograr una reforma a la Ley del Registro Civil en nuestro Estado que data del año de 1940 y solo ha tenido 6 reformas, es un imperativo que cambie para beneficio de los tamaulipecos.

La principal función de los diputados es hacer y modificar leyes, pero también debemos fiscalizar y en general controlar la función gubernamental. Por ello les comparto que he sido muy consiente de mi función y he estado presente en todas y cada una de mis responsabilidades, levantando la voz cuando ha sido necesario. Tengo el 100 por ciento de asistencia a todas las sesiones que me han convocado.

Y cuando se ha tratado de defender a Rio Bravo, lo he hecho con el corazón, porque al igual que Ustedes amo esta tierra que me vio nacer, crecer y que me ha dado una hermosa familia.

En este sentido les comento el Sistema Estatal Anticorrupción en donde modificamos 5 leyes ya existentes y creamos 6 leyes más que al implementarlas empezaremos poco a poco a ganarnos nuevamente la confianza de la gente.

La ley orgánica del tribunal de Justicia administrativa

Ley de Responsabilidades

Ley de fiscalización y rendición de cuentas

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas

Ley del sistema Estatal anticorrupción

Ley organiza de la administración publica

Código penal del estado de Tamaulipas

La corrupción está en todas partes, teníamos la obligación de sentar las bases para crear los órganos de control que poco a poco den confianza a la ciudadanía donde pueden acercarse a las ventanillas aponer denuncias y que este gran mal vaya siendo cada vez menor.

Realizamos más de cien entrevistas a quienes se registraron para ser titulares de estos órganos y la gente seleccionada fue la idónea y el comité ciudadano elegirá alos ciudadanos que integren esta mesa y que ayuden a los órganos con autonomía y mejorar y superar los altos grados de corrupción que tenemos

Presido la comisión de la juventud, soy secretaria de la de Educación y de la comisión nueva que formamos de la familia, porque estamos convencidos que es en el núcleo social donde debemos apoyar para reconstruir el tejido social y vocal en la de cultura, desarrollo rural, comunicaciones y transporte y asuntos fronterizos.

Trabaje incansablemente apoyando modificaciones a la Ley de Adopciones porque en campaña me lo pidieron, hoy los trámites y el procedimiento garantiza la calidad de vida de los menores huérfanos y garantiza y los procedimientos dejaron de ser abrumadores.

Participe activamente en la construcción de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque estoy consciente que es un tema en el que se ha avanzado pero aún hay muchísimas deficiencias.

También creamos la ley de atención a víctimas que mucho hacía falta en nuestro entorno.

Específicamente dentro de la comisión que presido modificamos el Códigos Municipal para el estado de Tamaulipas para que en todos los ayuntamientos exista la comisión de la juventud y también creamos el Parlamento joven.

Esto ha sido algunos avances en materia legislativa, pero otro punto importante es la Gestión realizada en estos meses y quiero agradecer públicamente todo el apoyo del presidente municipal de Juan diego por todo su apoyo en las gestiones, a su esposa Rosalba y por supuesto a mi amigo Edgar por todo su apoyo.

En las gestiones que he realizado he encontrado grandes amigos que me han apoyado, el licenciado Miguel Cavazos y agradezco también todo el apoyo al Ing Enrique Ramos quien en su trabajo dentro de la Comisión Regional me ha apoyado y orientado en gestiones ante el Infonavit y el Seguro Social.

Somos muchos los riobravenses que amamos nuestra tierra trabajando en equipo lograremos que Rio Bravo sea cada día una mejor ciudad.

Abrí mi oficina de gestoría en Rio Bravo y por primera vez en la Villa de nuevo progreso a donde acudo de manera regular todos los viernes, y los lunes y jueves estoy en la oficina de Rio Bravo.

Por tal motivo trabaje intensamente y llevamos la Conferencia Creadores a algunas preparatorias de la localidad y una a padres de familia llamada Transformando tu casa en la época del Facebook.

También promovimos visitas guiadas al Congreso llevando a tres escuelas del municipio dos de primaria y una Universidad.

He acudido a dependencias municipales, estatales y federales a hacer diversas gestiones, pero la de mayor demanda sin duda han sido tramites del registro civil y de cartas de no antecedentes.

Quiero terminar mi participación comentando que tengo temas pendientes, sobre todo en el área rural de Rio Bravo y Reynosa pero quiero que tengan la certeza que en los dos años que me restan seguiré trabajando muy comprometida con Ustedes, por el bien de RIO Bravo y por el bien de Tamaulipas.

Quiero compartirles un pequeño video infográfico que subiremos a las redes sociales….(pasar el video)

Gracias por soñar junto conmigo, gracias por permitirme servir y hacer realidad mis sueños, conluyó.

***Presentará su informe ante el Congreso.

Finalmente, la Lic. Copitzi Yesenia Hernández García, presentará su informe ante el congreso del estado, de por lo menos 40 páginas, una semana antes de que culmine el mes de septiembre de este año.

Posteriormente a partir del lo. de octubre, dará inicio a la sesión del primer periodo correspondiente al segundo año legislativo.