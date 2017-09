Tweet on Twitter

Share on Facebook

***“Seguiré trabajando con entrega y lealtad”.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (04/09/2017).- Con un teatro Metropolitano lleno, fue como la tarde de este lunes rindió cuentas la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra.

Mediante la presentación de un video, donde se dieron cuenta de las obras, proyectos e inversiones más importantes de estos primeros 11 meses de su gobierno, la maestra, acompañada del cabildo en pleno, se dijo satisfecha por la labor ejercida, pero por amor a los Tampiqueños enfatizo, que dará continuidad a su trabajo.

Mostrando las diferentes vertientes como el Deporte, la Salud, la Secretaria de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Turismo, así como el trabajo realizado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que encabeza su hermana, Genoveva Peraza Guerra, fue como la presidenta municipal mostró los avances, recalcando siempre el respaldo de las autoridades del gobierno del estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, así como la presidenta del DIF Mariana Gómez.

De la misma manera reitero el agradecimiento al gobierno de la República, porque gracias a los recursos que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado a Tampico mediante diversos programas, es como se han logrado importantes proyectos.

“Contamos ahora con 12 camiones, 12 unidades pequeñas y 10 grandes para la recolección de basura, cuya inversión fue de 16 millones de pesos, en alumbrado público se han invertido 3 millones, 345, 550 pesos. En pasadas lluvias se ha atendido a familias con despensas, colchonetas, cobertores por parte del municipio y el estado, además del apoyo de la Cruz Roja”, al hablar del trabajo del área de Protección Civil, se destacó la obra del cuartel de bomberos que gracias al apoyo del Club Rotario Tampico Campestre en poco tiempo será una realidad.

El incremento de los visitantes nacionales y extranjeros también fue proyectado, porque desde hace varios años se ha trabajado para hacer eso posible, con sitios como la Laguna del Carpintero, Laguna del Chairel, así como el canal de la Cortadura y una serie de actividades recreativas y festivales que se han llevado a cabo para hacer eso posible, dijo al hablar de la cultura y el turismo, renglón en donde se expuso la segunda etapa del Canal de la Cortadura.

En la obra pública la presidenta de origen priista externó la importancia de atender la obra sanitaria, el distribuidor vial aeropuerto, prevenir las inundaciones y construir muros de contención, además de la construcción de 8 comedores escolares y anunciar una cantidad similar por ser concluidos, sin mencionar que la segunda etapa del canal de la Cortadura ya va en avance.

“Más que las obras y más que los números nos da gusto ver a la gente disfrutando, sus calles, sus canchas, sus áreas deportivas, viendo algún espectáculo o disfrutando de sus paseos”, eso es para lo que me comprometí y no les he fallado. Hablaré fuerte y claro para defender las causas de Tampico, para tener un Tampico limpio y seguro”, enfatizó Peraza Guerra, al momento de recibir los aplausos de la concurrencia entre quienes estaban líderes de sectores diversos y a quienes les agradeció su respaldo y les dijo que las conoce con nombre y apellido, sabe dónde viven y que les duele, refiriéndose a sus necesidades.

En materia de Desarrollo Económico, se destaca las ferias de empleo así como la generación y los apoyos, cursos y talleres en donde los empresarios también han sido responsables y han sabido ayudar, por citar algunas actividades.

Estando presentes autoridades de los tres niveles de gobierno, así como autoridades de seguridad como la Policía Federal, Fuerza Tamaulipas, la Secretaria de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional, con quienes se ha sabido coordinar para poder lograr que Tampico pueda ser el municipio más tranquilo de toda la entidad.

“Si bien es cierto aún falta mucho por hacer, pero coordinadamente, de la mano de las autoridades la ciudadanía y de los empresarios que han sabido trabajar y participar en la mesa de seguridad es como se logrará. Ya lo vimos con la entrega de 3 patrullas por parte de las autoridades municipales y otras tres con el apoyo de empresarios que es como se logró conseguir contar con otras 3 más”, recalcó, para de alguna forma proyectar como su gobierno ha sabido generar confianza.

Agradeció además la presidenta de Tampico, la asistencia de los alcaldes de Altamira, Madero, González, Aldama, así como algunos de la zona norte de Veracruz, también hizo acto de presencia el Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, Profesor José Rigoberto Guevara Vázquez y fue la Secretaria de Turismo Ana Isabel Gómez Castro, representante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien recibiera el informe por escrito, así como quien le diera contestación.

Diputados federales y locales escucharon atentos también la rendición de cuentas del primer año de gobierno de la alcaldesa porteña Magdalena Peraza Guerra, como también lo hicieron ciudadanos de diferentes sectores, líderes políticos, religiosos, maestros, doctores y empresarios invitados.