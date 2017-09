Tweet on Twitter

Share on Facebook

***“Es tiempo de crear una nueva historia”: Carlos Peña Ortiz.

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/09/2017).- Un DIF Reynosa sensible, de puertas abiertas, solidario y con fuerza joven, es el reflejo del trabajo realizado durante un año, y que con la suma de esfuerzos entre sociedad civil y Ayuntamiento, ha logrado beneficiar a más de 101 mil 600 personas que han requerido ser atendidas a través de 49 Programas de Asistencia Social.

Al rendir su primer informe de actividades, Carlos Peña Ortiz, presidente del patronato del DIF Municipal, dijo que ha escuchado y vivido las carencias pero al mismo tiempo las aspiraciones de miles de ciudadanos y no ha sido fácil, ya que no hay recurso suficiente que pueda sanar todas las heridas de una ciudad como Reynosa, pero se ha podido lograr poco a poco, gracias a todo el equipo de colaboradores del Sistema DIF Reynosa que se despierta y se duerme pensando en cómo ayudar y cómo hacer una mejor ciudad.

En el evento que se realizó en el Holiday Inn, acompañaron, la alcaldesa, Maki Ortiz Domínguez, su esposo, Luis Carlos Peña Garza, familiares, representantes del DIF Municipales, legisladores locales, representantes militares, de seguridad, de cámaras empresariales, sociedad civil y beneficiarios de los programas.

“Hoy puedo decir con orgullo que el Sistema DIF Reynosa es un reflejo de la gente que tenemos en nuestra ciudad, una institución que trabaja incansablemente todos los días por el bienestar de todos los Reynosenses, una institución que como las madres lucha todos los días para salir adelante, es entrona, no se raja y se enfrenta al miedo de frente, una institución que como nuestros jóvenes y abuelitos, sirve de guía e inspiración para tener un mejor futuro, una institución, que como los Reynosenses no se rinde, entierra sus miedos y emprende su vuelo”, dijo.

A lo largo de este primer año se logró reducir significativamente nuestros gastos operativos ahorrando así más de 10 millones de pesos y con esto poder inaugurar dos nuevos programas únicos para el municipio de Reynosa; Contigo Soy Capaz y Apoyando Tu Futuro que beneficiarán a más de 1, 500 familias y a su vez se logró administrar de manera eficiente el recurso y ser la primera administración desde el 2012 en no tener deudas y cumplir con nuestros deberes fiscales.

En el rubro de Atención a la Mujer y con el objetivo de contribuir en el desarrollo integral de las familias mediante la capacitación en 17 tipos de oficios o talleres en 11 Centros de Desarrollo Integral Familiar, DIF Reynosa atendió a más de 2 mil 900 personas, en su mayoría mujeres que al aprender alguna habilidad pueden ampliar sus oportunidades productivas y así mejorar su situación familiar, además se llevaron 6 muestras, bazares y exposiciones para dar a conocer y vender los productos elaborados con la asistencia de más de mil 100 personas.

Carlos Peña Ortiz, presidente del patronato del DIF Municipal, expresó que mediante el programa Nutriendo Tamaulipas, el Sistema DIF del Estado que preside la señora, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, contribuye a dar seguridad alimentaria y promover una alimentación saludable y balanceada a 2,500 familias en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Por primera vez se implementó un programa de entrega de despensas denominado Nutriendo Reynosa con el cual se han integrado a más de 3 mil familias que reciben bimestralmente una despensa y alrededor de 10 mil familias beneficiadas por única vez en Audiencias Públicas, Brigadas Multidisciplinarias y a través del Programa Atención Ciudadana y en total, se han distribuido cerca de 17 mil despensas a familias de escasos recursos.

El presidente del patronato del DIF Municipal, comentó que en suma, a través de los programas Nutriendo Tamaulipas, Nutriendo Reynosa, Desayuna Bien, Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo y Aliméntate Bien, hemos beneficiado a más de 28 mil 700 personas.

En su mensaje a los ciudadanos y sociedad civil, Carlos Peña Ortiz, comentó que actualmente el Sistema DIF Reynosa cuenta con 3 guarderías que son centros funcionales y el día de ayer, se inició la apertura de una nueva guardería en la colonia La Joya, en el antiguo edificio conocido como Mujeres con Valor, que dará servicio única y exclusivamente a madres solteras en estado de vulnerabilidad.

“En este periodo atendimos en estos centros a 287 menores en áreas de lactantes y maternal con servicio integral de calidad y les otorgamos alrededor de 188 mil 600 raciones alimenticias preparadas especialmente de acuerdo a sus edades, este programa ha beneficiado directamente a 280 familias, especialmente a las mujeres que cumplen con jornadas diarias de trabajo”, dijo.

Además el Sistema DIF Reynosa cuenta con 33 centros CAIC, 30 en la zona urbana y 3 en la rural, en los que 41 orientadores comunitarios atienden de forma diligente a mil 478 menores de Educación Preescolar.

“Gracias al programa de obra del ayuntamiento, los centros CAIC tendrán una inversión de 6,013,616 millones de pesos para rehabilitación y ampliación de sus áreas”, expresó en su primer informe de actividades.

En este primer año se han impartido 78 pláticas de valores contando con la asistencia de cerca de 3 mil 300 alumnos de Escuelas de Educación Básica y padres de familia, con el Programa Fortalecimiento Familiar se benefició a más de 5 mil 800 personas con acciones para promover los valores y preservar nuestras tradiciones entre la población.

De la misma forma se ha trabajado con Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil, PANNARTI, con el programa Atención a Jóvenes se han brindado acciones preventivas y de atención a más de 18 mil jóvenes y adolescentes del municipio.

El presidente del patronato del DIF Municipal, explicó que además se ha apoyado con los programas dirigidos a las personas de la tercera edad, también se realizaron Campañas Médicas y Brigadas Multidisciplinarias de Asistencia Social, el programa Salud Integral de la Mujer, el programa Apoyo a la Mujer y al Niño, donde se benefició con 795 pasajes a pacientes con cáncer y sus acompañantes.

También se hizo trabajo para impulsar el desarrollo de las comunidades en condiciones de alta y muy alta marginación y con las 7 unidades de la Ruta INTEGRA se beneficiaron a 946 personas con 4 mil 700 traslados al Centro de Rehabilitación Integral para tomar terapias y a diferentes destinos de la ciudad y con el programa de obra del ayuntamiento, el CRI tendrá una inversión de 3.5 millones de pesos para rehabilitación y ampliación de sus áreas.

En su mensaje destacó los logros al atender en la Casa Hogar del Niño, la Casa del Adulto Mayor que tendrá una inversión de 2.2 millones de pesos para rehabilitación y ampliación de sus áreas, apoyo a las familias a través del Velatorio Municipal, de la misma forma con la Procuraduría se ofrecieron servicios integrales, apoyo en el Albergue para la Mujer y su Familia, sin olvidar la atención en el Centro de Atención a Menores Fronterizos.

Resaltó el presidente del patronato la adquisición de 150 sillas de ruedas para cubrir la demanda de peticiones a través de Atención Ciudadana y en coordinación con el Instituto de Estudios Superiores en Comercio Internacional y Metrología, la Campaña Oftalmológica, sin dejar atrás la entrega a niños y niñas de educación preescolar y primaria de 3 mil paquetes de útiles escolares.

Agradeció al Voluntariado y la participación de la sociedad civil, a todas las personas, clubes, asociaciones, empresas, instituciones, dependencias y tiendas de autoservicio que han colaborado en la atención de necesidades sociales de interés general.

“Un especial agradecimiento al Gobernador del Estado Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y a la Alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, quienes atendieron nuestras solicitudes en cuanto a equipamiento y acondicionamiento de las instalaciones del DIF, además de los numerosos apoyos en especie que hemos recibido para su distribución a través de los programas de asistencia social”, dijo en su mensaje.

Además reconoció y agradeció a Oralia Cantú Cantú, directora del DIF Municipal, por aceptar acompañarlo en este gran reto por Reynosa y a los habitantes por la confianza depositada en una mujer fuerte, generosa, aguerrida, firme y comprometida con esta ciudad, la alcaldesa, Maki Ortiz Domínguez y a su padre, Luis Carlos Peña Garza, por todo el apoyo que le ha brindado para cumplir sus metas, que a pesar de las adversidades han logrado salir adelante.

“Una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma en la transformación de Reynosa y México, como siempre mamá, eres un orgullo para mi y toda nuestra familia, le doy gracias a dios por haberme dado el privilegio de decirte mamá, siempre con su esfuerzo me ha enseñado que al prójimo se le debe de amar a pesar de lo que te hayan hecho, a pesar de las condiciones, siempre atendiendo a los más necesitados y a mi, me ha enseñado que hay que dejar acciones y es mejor dejar acciones buenas que malas, me siento muy orgulloso de ser tu hijo”, expresó el presidente del patronato del DIF Municipal, al rendir su primer informe de actividades.