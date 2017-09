Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (07/09/2017).- A poco menos de un año en que se realicen las elecciones en nuestro país, hay quienes de plano no les interesa participar directamente del proceso.

Así lo dio a entender, al ser entrevistado por medios locales, a quienes les pidió que mejor lo den por muerto políticamente. En cuanto al tema del PRI, partido del que dijo no ha sido expulsado, señaló que él le tiene respecto como al resto de los institutos políticos.

¿No le gustaría jugársela en la que sigue?, le cuestionaron de forma insistente los periodistas “ no, denme por muerto, descártenme políticamente, hay una presidenta municipal y no, en cuanto a la reelección, aún falta mucho para eso y no, hasta el año entrante se verán las decisiones que tome el Partido Acción Nacional bajo sus convocatorias y candidatos”, externó reiterativo.

Sobre la intervención en Morena y el PRI el político expreso que en varias ocasiones lo han culpado por diversos temas.

“Si algo sucede en el municipio políticamente me echan la culpa y a veces dicen sale el nombre de Juvenal, pero no es así, estamos en un municipio donde hay libertad tanto para ustedes como medios de comunicación como para los que quieren hacer política, no hay amenazas, mucho menos yo lo veo desde el gobierno, de eso de que te quito la despensa o te corto el apoyo o te saco de la nómina, creo que este gobierno no está dispuesto a seguir aplicándolas por el bien de la política o de los ciudadanos que ni tienen culpa que a veces un representante social le corten los apoyos.

Son tiempos distintos, fui alcalde en el 2005-2007, es otra época, son otros tiempos de Altamira muy diferentes. Hay mucho optimismo, sabemos que el trabajo de Alma Laura es por el bien de los ciudadanos, más que de otra situación, he visto gobiernos pasar por Altamira y no me gusta hablar de los demás, simplemente me gusta hablar del futuro y sé que ella le está echando muchas ganas, lógico es de que sea lo que podamos decir y de lo que podamos sentirnos orgullosos, porque a pesar que es un equipo nuevo, sin mucha experiencia, pero creo que poco a poco va a irse superando, la gente que trabaja en el gobierno municipal se ha ido capacitando, es más aquí en el IEST han venido a varios cursos y poco han ido siendo calificados por encuestas que se han ido realizando y que estamos muy al pendiente que la alcaldesa siga adelante y cada 4 meses se hacen esas encuestas y la verdad se han visto los resultados positivos de las encuestas y se han visto las deficiencias, pero también las eficiencias.