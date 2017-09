***Asegura Andrés Zorrilla al hablar del inicio próximo del segundo año de su gobierno.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (07/09/2017).- Al hablar del rumbo que tomará el segundo año de su gobierno, el alcalde de Madero José Andrés Zorrilla Moreno, destacó entre otros temas, que independientemente de las acciones, su trabajo no se enfoca a hacer entrega de despensas.

Aseguró que hay acciones consideradas como prioritarias y en ellas se estarán enfocando

“Le vamos a dar seguimiento a la plaza Isauro Alfaro, por lo pronto le vamos a seguir dando al desarrollo económico y social, tenemos mucha pavimentación que hacer en ciudad Madero y por su puesto invertir nuestros recursos de donde lleguen para construir nuestra propia infraestructura de drenes pluviales

Hay dos prioridades en ciudad Madero, la de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, cuanto hace a esta última , hay mucho que hacer en ese sentido, tenemos a mucha gente que atender, muchas becas que generar y por supuesto que en ese sentido está vinculado en buena medida el desarrollo urbano, nosotros tenemos que llevar pavimentación, alumbrado, servicios, tomas de agua, drenaje, a miles de familias que viven en un subdesarrollo inadmisible en ciudad Madero, en ese sentido me parece que el desarrollo urbano se convierte en una misión de desarrollo social, no somos una administración despensera, vamos a trabajar para no convertirnos en manipuladores sociales, repartiendo despensas, esa es una postura nuestra, mía como presidente municipal y por su puesto de nuestro gabinete, no queremos gestionar, ni permitir que se gestione en nuestra administración repartiendo despensas, si a eso se le llama bienestar social, pues no coincidimos, nosotros estamos en coordinación con el gobierno estatal, buscando una relación ciudadanizada con la gente, una relación que haga bacheo, que ponga alumbrado, que construya calles y que pongamos más equipo en circulación de transporte escolar gratuito, eso es desarrollo social y bienestar social.

En desarrollo económico hay muchos proyectos del orden turístico y se seguirá trabajando para continuar con el bulevard costero y playa Miramar así como concretar la obra hidráulica de Miramar 1.