Ciudad Victoria, Tamaulipas (12/09/2017).- Al menos en la capital tamaulipeca, los atracos domiciliarios y en vía pública están a la orden del día, ante la incapacidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado.

Los robos a casa habitación y asaltos a mano armada son el diario sufrir de los victorenses, sin embargo, los subordinados del vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO y del procurador IRVING BARRIOS MOJICA, muy quitados de la pena permanecen cruzados de brazos y haciéndose como si la virgen les hablara.

Abordamos el tema porque de buena fuente nos enteramos que gran parte de artículos hurtados, como televisores, alhajas, bicicletas, celulares, etc., van a parar a las casas de empeño de la ciudad y lo peor es que los dueños las exhiben descaradamente en sus aparadores.

Tan fácil sería que los agentes investigadores realizaran rutinarias inspecciones y obligaran a los propietarios de esas negociaciones a mostrarles la facturación de lo que recopilan y venden, pero sería tanto como pedirle peras al olmo, pues demostrado está que su pensar no los lleva a tanto o que de plano están arreglados con los dueños y con los mismos “ratotas de dos patas”.

Démosle vuelta a la página, no sin antes recomendarle a Usted, en caso que se cuente entre las víctimas de robo, que no esté esperanzado a las indagatorias ordenadas por el agente del ministerio público ante quien formuló su denuncia, sino visite personalmente esas casas de empeño y verá que podrá llevarse agradables sorpresas.

Vámonos al terruño del polémico alcalde panista CARLOS ADRIÁN CÁRDENAS GONZÁLEZ, donde este mediodía el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA inauguraría los parques eólicos, “La Mesa” y “Victoria”, construidos por la organización Soriana y la empresa de energía renovable Gemex, en una extensión de más de 1, 200 hectáreas y con una inversión global por encima de 260 millones de dólares. La cita era en el Rancho San Ramón del municipio de Güémez.

Y como aquí le anticipamos, este lunes inició actividades la llamada Policía Estatal de Auxilio Carretero y para su buen funcionamiento el mandatario tamaulipeco la dotó de 70 flamantes patrullas y otras 30 para el servicio de la Policía de Proximidad, además de distintos uniformes para los elementos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública.

La entrega de equipamiento se llevó a cabo al mediodía de ayer, en el Recinto Ferial de esta capital, motivo por el cual el Jefe del Ejecutivo del estado se hizo representar por el secretario de Administración, JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH, en la ceremonia del CLXXXVIII aniversario de la Victoria de Tampico, evento que se realizó en la explanada de la exAduana Marítima del puerto jaibo.

En nuevo cambio de pichada, Usted se enteró que el victorense ORLANDO ÁLVAREZ GUEVARA, la semana pasada fue ungido presidente nacional de la “Asociación Independientes Unidos de México, A.C.” y que es egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UAT Campus Reynosa.

Lo traemos a colación porque está convocando a una rueda de prensa, para las cuatro de la tarde de hoy en el restaurant “La Antigua” de esta capital, sito en 17 entre Hidalgo y Juárez, para la entrega de nombramiento al presidente estatal y secretaria de Acercamiento Ciudadano, respectivamente, MARTE ALEJANDRO RUIZ NAVA y YASKARA ARELLANO ESCAMILLA, ambos regidores independientes del cabildo de Victoria.

Por cierto, la asociación civil de marras apoya en su proyecto político al empresario capitalino GUSTAVO JIMÉNEZ PONS, aspirante independiente a la Presidencia de la República; excandidato externo a jefe de gobierno en 2006 por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y a quien en febrero del 2010, la PGJDF le cumplimentó una orden de aprehensión, por un fraude superior a los seis millones de pesos.

Por otro lado, desconocemos a ciencia cierta cuál sería su intención, aunque ya imaginamos porque el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, busca los reflectores de los medios de comunicación y sin que venga al caso se auto descarte para la sucesión de ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.

Las declaraciones del mentado “Tavo-Fito” salen sobrando, más cuando de antemano se sabe que en su momento solicitará licencia a la Cámara de, Diputados para buscar la Senaduría, obviamente, por la vía plurinominal.

En la sección humorística va el “mamer” chascarrillo que firma nuestra paisana DORA ALICIA TOVAR. Y que dice: – Mamá, tengo dos noticias, una buena y la otra mala. – Primero la buena, hija. – Pasé una prueba. – Excelente, hija, ¿y la mala? – ¡¡¡Que era un Test de embarazo…!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, en nuestros comentarios de ayer publicamos una parte de los nombramientos que oficializó el dirigente estatal SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO y que a partir de la fecha se integraban al trabajo partidista del CDE del PRI.

Por falta de espacio omitimos; MAYRA MARINA ALEJANDRO OCHOA, en la Secretaría de Asuntos Internacionales; CARLOS TREVIÑO DUEÑAS, en Atención para municipios en Oposición; ANTONIA MÓNICA GARCÍA VELÁZQUEZ, Asuntos Migratorios; Vinculación con Instituciones Educativas, ABAD SMER SILVA, y presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, LUCINO CERVANTES DURÁN.

Otros; ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, en la comisión de Justicia Partidaria; LUIS FELIPE SÁNCHEZ, en la Secretaría para los Derechos de los militantes; JOSÉ GILBERTO GALINDO GUERRERO, Coordinador de Estrategia Digital, y JORGE LUIS VELA VILLARREAL, secretario de Comunicación.

Finaliza; BENITO DE JESÚS SÁENZ VARELA, DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ, AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA MUELA MORALES, MARTA ALICIA JIMÉNEZ SALINAS, JESÚS SERNA TORRES y GRISELDA CARRILLO REYES, como secretario adjunto de la Presidencia, para la región Ribereña, Matamoros- Valle Hermoso, Reynosa- Río Bravo, Tampico- Madero, zona de San Fernando, cañera, y región sur, respectivamente.

Al respecto, cara lectora da su opinión sobre los movimientos anunciados por el CDE del PRI, con copia para SERGIO GUAJARDO. Y dice textualmente; “Me da tristeza que las mujeres trabajamos tanto para el partido, para que no nos tomen en cuenta, ¿pues no que era el 50%?

No se me hace justo por mis compañeras que veo cómo se la han partido entregado, trabajado y seguimos ahora peor. Y todo el trabajo, la entrega de años, no se te premia, al contrarío te orillan, se emigra hacia otros partidos donde se les toma en cuenta, ¡¡y que no se les olvide que en este país somos más mujeres!!”

En otro rollo, nos dio gusto saludar, aquí en Ciudad Victoria, a nuestra paisana NORA SANDOVAL PÉREZ, presidenta de la Asociación de Periodistas Solidarios de Tamaulipas, y a la también comunicadora matamorense ERIKA CONDE.

Nos comentaron e invitaron al evento que tienen el próximo jueves, en el “Salón Lux” de esa localidad, con la participación del reconocido escritor, abogado, periodista y locutor RAFAEL LORET DE MOLA VADILLO, oriundo de Tampico y miembro activo de la Confederación Alianza Nacional e Internacional de Periodistas.

Y como estaba previsto, este martes iniciaron las votaciones en nuestra máxima casa de estudios, en las que estudiantes y maestros elegirán al próximo rector, siendo única opción, como candidato oficial JOSÉ ANDRÉS SÚAREZ FERNÁNDEZ, y la próxima semana declarado sucesor de ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, mañana, al diputado federal BALTAZAR MANUEL HINOJOSA OCHOA; CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, secretaria de Obras Públicas; JESÚS ADÁN BANDA TORRES, exdirigente de la CNOP en Camargo, y a los hermanos victorenses, JOSÉ FRANCISCO y JOSÉ RODOLFO REYES HERNÁNDEZ.

También el miércoles festejan su onomástico y aquí felicitamos, a ARNOLDO VANOYE GUTIÉRREZ, presidente de la Fundación Colosio en Nuevo Laredo; su paisano, el abogado SERGIO ALEJANDRO DE LEÓN GARCÍA; al titular de los Servicios Médicos del ayuntamiento jaibo, GUILLERMO GARCÍA AGUIRRE, y a JOSÉ CHONG HERNÁNDEZ, Consejero del Colegio de Ingenieros Civiles de Tamaulipas, A.C. Tampico.

Es hora de poner el punto final, pero antes el chistorete que firma DELFINA ZAMORA, de Nuevo Laredo, y que dice:

Rafael entra a la oficina de su jefe y temeroso le dice: – Jefe, disculpe la molestia, pero necesito hablar con usted. – Pasa hombre, ¿qué te ocurre?

– Pues usted sabe que llevo más de diez años en su empresa y nunca he tenido un aumento de sueldo, considero es hora que me aumente los seis mil pesos mensuales que gano desde que me contrató. – ¿Y cuánto pretendes ganar, Rafael?

El empleado se anima y le responde: – Bueno, hice algunos cálculos y considerando el tiempo transcurrido y el trabajo técnico que desarrollo creo que me correspondería ganar mensualmente por lo menos quince mil pesos, jefe.

– Mira, te voy a pagar 25 pesos mensuales, un vehículo a tu cargo, vacaciones pagadas al lugar que tú elijas, y te asignaré una secretaria para que te ayude en tus labores diarias, ¿qué dice? – ¿Jefe, me está bromeando, verdad? – ¡¡¡Sí, pero conste que tú empezaste!!! Juuuuar juar juar juar.

