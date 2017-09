Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (12/09/2017).- LAS CONDICIONES POLITICAS PARA los partidos de izquierda no son las del 2006 en que arropados en un proyecto político por el tabasqueño AMLO alcanzaron a sacar en aquella fecha una muy amplia y copiosa votación lo que no se repitió en el 2012 y en esta ocasión la decisión de MORENOS como RICARDO MONREAL o la llegada y arribo de ex priístas está haciendo que se desbalanceé el proyecto lopezobradorista en diferentes puntos del estado y del país….

LOS DEL PRD, PMC ya dijeron no ir con el tabasqueño porque siempre han sido utilizados y desean probar suerte en otros tenores políticos, su decisión está plasmada en el frente amplio democrático de hace días en la capital del país y donde los dirigentes nacionales han decidido un rumbo…

EN LO QUE RESPECTA A la participación de los PRIÍSTAS por la candidatura presidencial se apuntan MIGUEL ANGEL OSORIO, JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA, IVONNE ORTEGA, ERUVIEL AVILA, JOSE NARRO, MANLIO BELTRONES RIVERA son algunos de los nombres que no dejan de seguir levantando la mano para que su partido político los llame a ocupar la candidatura presidencial y mientras su dirigente nacional, ENRIQUE OCHO A REZA no le alcanza para controlar dichas aspiraciones que tienen….

ALEX PEREZ SANTANA del municipio de Reynosa, dio a conocer que se instaló un centro de acopio para apoyar a damnificados del sur del país donde empresarios, personas y ciudadanos estarán sumando esfuerzos con ayuda con productos no perecederos en favor de los paisanos del estado de Oaxaca….

El diputado local, CARLOS GARCIA GONZALEZ del municipio de Matamoros pero presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado de Tamaulipas, rindió un informe pormenorizado de las acciones realizadas en el arranque de sus labores legislativas y donde estuvo el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA. Mismo que calificó con el grado de excelencia el trabajo realizado por los congresistas locales de la LXIII legislatura.

A quienes invitó a seguir redoblando ese esfuerzo y compromiso con la ciudadanía, con sus representados asi como a impulsar reformas e iniciativas que fortalezcan los trabajos de los tamaulipecos. Siendo una de las acciones realizadas la eliminación del salario mínimo como unidad de medida asi como una nueva ley de pesca y acuacultura para generar nuevas alternativas para los pescadores tradicionales y se exhorto al ejecutivo federal para que se reduzca el impuesto especial sobre producción y servicios a los combustibles para bajar los precios de las gasolinas. Sesionaron 60 ocasiones y se presentaron 298 iniciativas por parte de las diferentes fracciones parlamentarias que conforman el congreso…

Mientras que en el PRI se asignó a JORGE VELA como nuevo titular de comunicación social donde despachó aún HUGO VALLE durante varios meses, seguramente llegará haciendo una revisión minuciosa del estado que guarda dicha área dentro de la estructura del PRI…

Hay que analizar la lista de nombramientos que dieron a conocer en rueda de prensa los dirigentes del PRI estatal y donde según ellos están nivelando una serie de grupos políticos para que todos estén al menos tomados en cuenta en la nueva estructura del partido. Por ejemplo tenemos a un JOSE HERNANDEZ CUESTA que desde hace tiempo hace equipo político con SERGIO GUAJARDO allá por el 2000 cuando la primer debacle del PRI con la derrota ante VICENTE FOX, el primero era el sub secretario de operación política con SERGIO de titular en el CDE priísta y después apunte a otros elementos como y en otro cargo a EUGENIO BENAVIDES de finanzas en una clara muestra de posición del centro del estado o bien a BENITO SAENZ BARELLA en la región ribereña como posición de LUEBBERT asi como a DANIEL SAMPAYO en la región Matamoros-Valle hermoso y AMELIA VITALES en Rio Bravo-Reynosa.

En fin posiciones definidas para grupos políticos al interior del tricolor para ver si avanzan como tal en lo que viene y donde SERGIO GUAJARDO MALDONADO espera encontrar la salida a las presiones políticas que vendrán con la designación de candidaturas a los diferentes cargos de elección popular….

Y EN EL ESCANDALO QUE envuelve al alcalde de Rio Bravo, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA parece que le llegó el agua a los aparejos y lo que fue un video se viralizó y los medios de comunicación incluso nacionales lo tomaron como una vergüenza del alcalde que gastando dineros del erario público en publicitarse ante la pérdida de confianza y popularidad, no dudamos que los riobravenses sienten tristeza y burla por estas acciones que requiere este sujeto para ganar los adeptos perdidos de la herencia política que le legó su hermano JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDUA y que ha tirado por la borda, no ha aprendido a gobernar y mucho menos a sacar la casta verdadera de un riobravense que parece mas burlarse de la gente que hacer fuerte su frase de aquello que “RIO BRAVO es grande como su gente”, su mensaje ha sido tomado como quien no tiene en varios años en la política de haber tenido la oportunidad de aprender a llegar al pueblo cuando por principios de cuenta no radica ni en la ciudad, si sus colaboradores le aplauden esto peor aún se encuentra el municipio de Rio Bravo para un futuro.

Aún piensa el PRI con estas acciones de este sujeto, reiterar el apoyo para postularlo a una reelección por la presidencia municipal en el 2018?..Y nos veremos.