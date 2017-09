Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas. (14/09/2017).- El Ayuntamiento porteño a través de la dirección de Atención a la Juventud en coordinación con el voluntariado juvenil de Tampico, realizaron la entrega de uniformes deportivos a alumnos de la primaria FORD 13 de la colonia Morelos, artículos que serán de gran utilidad para los alumnos en sus clases de educación física.

El evento estuvo encabezado por la alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra, quien expresó a los estudiantes, personal docente y padres de familia, el compromiso del gobierno municipal de Tampico para impulsar la educación y brindar condiciones óptimas a los estudiantes, en esta ocasión haciendo sinergia con el voluntariado juvenil de Tampico, el cual trabaja de la mano con la dirección de Atención a la Juvetud para brindar este tipo de apoyos.

“De parte del gobierno que me honro en presidir extiendo un agradecimiento al voluntariado juvenil de Tampico que sumando esfuerzos con la dirección de Atención a la Juventud dedicaron su tiempo a esta noble causa beneficiando a cien alumnos de esta escuela con una camiseta para su clase de deportes y tenis, eso habla bien de nuestra juventud”, expresó la alcaldesa.

En la donación de estos uniformes se suma la colaboración de regidores que integran la comisión de Atención a la Juventud, entre otros ediles.

Por su parte, la directora de la primaria FORD 13, Hilda María Méndez Cabañas, agradeció este beneficio a nombre de la comunidad educativa de este plantel.

“Esta actividad fue ardua por parte del voluntariado juvenil en coordinación con el Ayuntamiento de esta ciudad y la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra; gracias por escuchar mi petición, aveces por la situación económica de los padres de familia no nos pueden ayudar aquí en la escuela y pedimos apoyo a otras instituciones y en esta ocasión el voluntariado juvenil y el gobierno municipal nos pudo apoyar, agradezco mucho porque he tocado muchas puertas y no todas se abren y esta fue una de las que si se abrió”, puntualizó.

En este evento también asistieron: el director de Atención a la Juventud en el municipio, Rodrigo Azcárraga Salazar; la coordinadora del voluntariado juvenil Tampico, Valeria Hernández; así como regidores y directores del gobierno de la ciudad.