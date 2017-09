***Titular del área asegura no contar con esta información.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (14/09/2017).- Hasta el momento las autoridades educativas desconocen porque no se les ha notificado bajo ningún medio si habrá puente escolar pro los festejos patrios.

Así lo señala Arturo Esparza Ramírez, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE).

“Hasta ahorita a mí no me han notificado de ningún puente, que yo sepa no me ha llegado ningún oficio que me indique alguna situación de ese tipo”, dijo tajante.

Como también reacciono de forma similar al cuestionarle acerca de que sucederá con los últimos viernes de cada mes que en ciclos anteriores se suspendían clases para la capacitación y el desarrollo de los mentores como era el fin.

“Lo de los consejos técnicos, a mí no me ha llegado esa circular, pero en cuanto me llegue yo la difundo a la estructura para dárselas a conocer, pero hasta ahorita no hay nada oficial”.

Por lo anterior se le insistió al responsable de la educación en Altamira ¿entonces desconoce del puente si es que se va a aplicar?

“No es que desconozca, si no que no me ha llegado nada”.