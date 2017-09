Tweet on Twitter

***Aunque no existe riesgo de “brotes” o “epidemia”, la Secretaría de Salud sigue reforzando las acciones de combate para mantener bajas las cifras de contagio.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/09/2017).- A nivel nacional el 2017 está considerado como un año de riesgo de epidemia en contagio de dengue, zika y chikungunya, por ello las autoridades han incrementado las acciones de combate para evitar llegar a cifras alarmantes; en Tamaulipas la Secretaría de Salud también ha reforzado las actividades y lleva un seguimiento cercano en los municipios que tienen una mayor concentración de contagios; y aunque Tamaulipas se encuentra en focos verdes no se baja la guardia con el objetivo de erradicar al mosquito transmisor.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa quien informó que en Tamaulipas se han confirmado 302 casos de dengue, 288 de zika y 3 de chikungunya.

De los 7 municipios que concentran el 95% de los casos, Reynosa encabeza la lista de dengue con 88 pacientes, mientras que Ciudad Victoria registra 241 enfermos de zika.

“Nuestras cifras se han mantenido en verde, por eso iniciamos a trabajar con esta campaña intensiva antes de la temporada de lluvias… cuando digo que Reynosa es el que tiene mayor número de casos de dengue no significa que esté en amarillo o en rojo, significa que dentro de lo verde, lo que estamos en la contención con los casos, estamos trabajando para que no pase a amarillo y por supuesto para que no pase a rojo”, explicó.

La Secretaria manifestó que aún se está lejos de pasar a foco “amarillo”; en 2016 sí se alcanzó este nivel debido a que se confirmaron más de 600 casos.

Molina Gamboa señaló que aunque las autoridades mantienen una campaña intensiva de promoción, descacharrización, fumigación y recientemente con la trituración de llantas, se requiere de la cooperación de la población para mantener permanentemente limpios los patios de recipientes que puedan acumular agua limpia y con ello facilitar la reproducción del mosquito.

A partir de esta fecha las evaluaciones epidemiológicas que se hacían cada 3 semanas se irán estrechando, la próxima verificación será en 15 días y posteriormente cada semana.