De: Cuauhtémoc Díaz Martínez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (19/09/2017).- Este martes, se conmemora el XXXII aniversario del sismo que destruyó y cobró miles de vidas en la capital del país y en punto de las 7: 19 horas el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO activó el mecanismo para el izamiento del lábaro patrio a media asta en señal de duelo, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la ceremonia se entonó el Himno Nacional y la banda de guerra ejecutó el Toque de Silencio, acompañando al Jefe del Ejecutivo federal, entre otros, por SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG los secretarios de la SEDENA, SEMAR y SEGOB, respectivamente, y el coordinador nacional de Protección Civil, LUIS FELIPE PUENTE ESPINOZA.

Precisamente, con motivo del aniversario de la tragedia que el 19 de septiembre de 1985 enlutó nuestro país, aquí en la capital tamaulipeca, como en otras partes del país, autoridades estatales y municipales están llevando a cabo una serie de simulacros de evacuaciones que involucrarían a planteles educativos, hospitales, empresas y oficinas públicas, con la finalidad de vigorizar la cultura de protección civil y reducir el riesgo a la población.

En otro tema, esta tarde, en el salón de eventos del Hotel “Hampton” de esta capital, se llevaría a cabo la entrega de medallas y reconocimientos a cinco locutores tamaulipecos y toma de protesta a la directiva de la Subdelegación Victoria de la Asociación Nacional de Locutores de México.

La premiación estaría a cargo de la Delegación Estatal de la Asociación Nacional de Locutores de México A. C., que en Tamaulipas preside MARIO ÁNGEL DÍAZ VARGAS, en el marco del “Día del Locutor”, que realmente se conmemora el día 14, pero que por cuestiones de agenda fue removido para este martes.

Ahí serían galardonados; PEDRO JAVIER VARGAS GARCÍA, director de la Universidad Pedagógica Nacional de Victoria, y GILBERTO BULFEDA DE LA LUZ, de esta capital; JESÚS ZEFERINO HERNÁNDEZ CERDA y PEDRO DÁVILA ALVIZO, de San Fernando, y el matamorense HERMINIO DÍAZ CORTEZ.

Posteriormente, el delegado estatal y miembro de la Federación de Locutores de México, MARIO ÁNGEL DÍAZ, procedería a la toma la protesta al presidente de la Subdelegación Victoria, MANUEL ANTONIO CERVANTES LOMELÍ; así como a la Secretaria, VANESSA GONZÁLEZ LÓPEZ; el Tesorero, ALEJANDRO RODRÍGUEZ, y a los vocales; EDGAR ELLIOT RANGEL CERDA, CARLOS HONORIO CHARLES BUENROSTRO y YERUSHA DEL CARMEN RODRÍGUEZ JASSO,

Nos trasladamos a Reynosa, donde el exregidor y aspirante a diputado local GUSTAVO RICO DE SARO arrasó en el proceso interno para la dirigencia local de su partido, dejando en el camino a sus adversarios, VÍCTOR AGUILAR ORTA, DERLY HUMBERTO RIVAS PÉREZ y JAIME ALBERTO ARREDONDO LUCIO.

La elección interna fue la tarde de ayer, en presencia del presidente y secretaria general, respectivamente, del CDE del PRI, SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO y AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, además, de ciento y pico de consejeros que depositaron su voto secreto, y el aun dirigente municipal, OMAR ELIZONDO GARCÍA.

Y si se priístas y cosas peores hablamos, el coordinador de la bancada tricolor del Congreso Local, ALEJANDRO “El Soñador” ETIENNE LLANO, solicitará la comparecencia LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH, GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA e IRVING BARRIOS MOJICA.

La propuesta de la presentación del secretario de Seguridad Pública, Administración, Salud, y procurador de Justicia, sería para que aclaren ante los diputados dudas relacionadas con el tema de inseguridad, desabasto de fármacos y despido injustificado de cientos de trabajadores del Gobierno Estatal.

En nuevo cambio de pichada, vaya Usted a saber el “guardadito” que les descubrieron, pero en la guarida de FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, léase partido blanquiazul, afirman que dos actuales alcaldes no participarán en el proceso para reelegirse el año entrante; JOSÉ SILVA RÍOS y ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ, de San Fernando y Altamira, respectivamente.

Dándole vuelta a la hoja, este martes, el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, LUIS SOTTIL CICERO, inauguraría oficialmente la semana de actividades por los XXX años del Centro Cultural Tamaulipas. La cita era a las siete de la tarde, en la explanada del inmueble localizado frente a Palacio de Gobierno.

En la sección humorística, el mamertín chistorete, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que firma el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO. Y que dice: – ¡Doctor, no puedo pronunciar correctamente la palabra “sapato”! Le responde el médico: – No la pronuncia tan mal… – No doctor, escuche atentamente; ¡sa- pa- to! – Un ligero seseo, no es para tanto. – No, no lo entiende usted doctor, escuche; ¡¡¡lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sapato!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo, Usted no nos dejará mentir, pero en los últimos meses, miles de recordatorios maternales son dirigidos para quienes regentean y roban desde las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, en respuesta al pésimo servicio que ofrece a la ciudadanía y días continuos sin el abasto del vital líquido.

Y lo traemos a colación, pero ahora preguntándonos a los bolsillos de quién van a parar los miles y miles de pesos que los ladrones de la COMAPA recaudan mensualmente a través de alteraciones a los recibos de pago, aunque muchos suponen son utilizados para costear las campañas políticas.

Y como aquí le anticipamos, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA inició la semana con actividades oficiales en la fronteriza ciudad de Río Bravo, aunque sin correrle la invitación al alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

Sin la presencia del jefe de la comuna, el mandatario de los “vientos del cambio” reiteró su compromiso de apoyar a los 43 presidentes municipales en el combate a la inseguridad, sin distinción de colores, pero advirtiendo que sin permitir simulaciones ni engaños.

El jefe del Ejecutivo estatal estaría lanzando claro mensaje al munícipe priísta, que acompañado de integrantes del cabildo insistía inútilmente que les permitieran el acceso al evento que para entonces había iniciado el gobernador y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ LEAL de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Para muchos, el reclamo de simulación y mentiras era para el mentado JUAN DIEGO, más cuando el gobernador pidió al Vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO que estuviera muy pendiente de la seguridad de Río Bravo y reiterara que no habría tregua para los violentos; “A eso los queremos fuera de las ciudades ya no más mas violencia en las ciudades, ya no más mas violencia en Río Bravo, ni en ninguna parte de Tamaulipas”.

El espacio acaba, pero queda comentar en torno a la criminalidad mostrada por muchos choferes de microbuses que prestan servicio en la capital tamaulipeca y que a diario se pasan por el “arco del Triunfo” las disposiciones del Gobierno del Estado.

Si para propios y extraños son comunes los desplazamientos a velocidad inmoderada, pasos de alto y percances viales que provocan los también llamados “ataúdes rodantes” que además operando sin frenos y en pésimas condiciones sus neumáticos, ayer dejó boquiabiertos la irresponsabilidad e impunidad mostrada por un chofer considerado asesino en potencia.

El irresponsable conductor de la unidad azul con blanco, perteneciente a la Ruta 4, no se anduvo por las ramas y para evadir la larga fila que había en el carril lateral y central de la Calzada de Tamatán, circuló a toda velocidad, pero por arriba de la banqueta, poniendo en riesgo la vida de decenas de escolapios de la Secundaria General “Adolfo Ruiz Cortines” y de los mismos pasajeros.

En la pausa socialera felicitamos por su cumpleaños, hoy martes, a los diputados locales, ÁNGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ y MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN COSSÍO; al director general del CONALEP, AGUSTÍN DE LA HUERTA MEJÍA; GUILLERMO BORES KUHLMANN, de la Unión de Silvicultores y Empresarios Forestales de Tamaulipas, A.C.; y PABLO ALBERTO MORENO TORRES, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

Igual son cumpleañeros, pero mañana; BLANCA ZAYONARA PÁEZ OLVERA, Auxiliar Jurídico del Tribunal Electoral de Tamaulipas; ULISES BRITO AGUILAR, director de Radio de la UAT, y CARLOS JAVIER GONZÁLEZ TORAL, diputado del PRI por la LXII Legislatura local.

También: MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; ELMER SILVA GÓMEZ, exsubsecretario de Organización en el PRI Victoria; AGUSTÍN BARRÓN LUNA, dirigente municipal de la CNC; los periodistas, JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ y ERNESTO CORONADO MEDRANO; y el capitalino MAURICIO MICHEL GATTÁS BÁEZ.

Es hora de poner el punto final, pero antes chistorete que envió nuestra cara lectora JUANA MARÍA TURRUBIATES. Y que dice: Estaban dos borrachos y uno pregunta: ¡Oiga, compadre!, ¿cómo se matan los elefantes azules? – Fácil, responde el otro. Agarras un rifle para matar elefantes azules.

– ¿Y cómo se matan los elefantes rojos? – Fácil, lo estrangulas hasta que se ponga azul y lo matas con el rifle para matar elefantes azules. ¡Ah! ¿Y cómo se matan los elefantes verdes? – Fácil, le cuentas un chiste hasta que se ponga rojo de la risa, lo estrangulas hasta que se ponga azul, y lo matas con un rifle para matar elefantes azules.

-¿Y cómo se matan los elefantes amarillos? ¡¡Ayyy, no seas mamón compadre… ¡¡¡Tu bien sabes que no hay elefantes amarillos!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en [email protected], [email protected]; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA

PÁGINA www.meridianodehoy.mx