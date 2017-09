Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (19/09/2017).- UN EXITO LA Mega jornada de servicios sociales del gobierno del estado de Tamaulipas que llevó a cabo el sistema DIF estatal que preside la señora MARIANA GOMEZ DE GARCIA, acompañada de su esposo el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA que junto a funcionarios estatales dejó muy en claro el tono y modo en que se gobierna en Tamaulipas y en Rio Bravo señala no será la excepción, nadie por encima de la ley, ningún alcalde, ninguna alcaldesa de Tamaulipas estará por encima del pueblo y sus derechos, en Rio Bravo la mañana de este lunes refrendó que los funcionarios se tienen que salir de sus oficinas para ir al encuentro con el pueblo y atenderlo porque es la obligación del servidor público y creame que al que no le quedó claro pues seguramente se podrá ir despidiendo de su trabajo como funcionario público, al llevar servicios del estado hasta una colonia populosa como la Integración familiar se demuestra nuevamente que el gobierno de Tamaulipas va con todo y va en serio.

DEBERAS que JUAN DIEGO GUAJARDO no acaba de aprender de la política, piensa que todos son de su condición y en un ridículo total quedó el advenedizo priísta al asistir a fuerza a dicho evento del gobierno del estado donde nomás no conoce que en política sino eres requerido, no tienes vela en el asunto, pues mejor calladito y sentadito se ve mejor.

Resulta que el señor presidente municipal se le ocurrió hacerse presente arropado por regidoras de su cabildo que simpatizan con su proyecto político y que en forma grosera y altanera ya les citaremos quienes fueron para ser mas precisos, casi llegando a los golpes insultaron a autoridades estatales y dejando salir de su ronco pecho palabras y palabrotas se hicieron sentir tal y cual son algunas integrantes del cabildo riobravense en lugar de ponerse a trabajar y velar por los intereses de los riobravenses. Estas señoras al acudir al evento en la colonia Integración familias se toparon con cercos de seguridad interna del evento y donde la trabajadora social del DIF Rio Bravo también se vió por culpa de esta instansigencia del alcalde expuesta a situaciones nada nacesarias, pues sino te invitaron, pues no acudas simplemente.

Asi mismo el alcalde también se le dijo que su presencia no era ni requerida ni necesaria por lo que le pidieron abandonara el lugar del evento como si este con el hecho de ser alcalde tuviera la oportunidad de estar cada vez que se le antoje en cualquier rincón de la ciudad, parece que como abogado no conoce la ley y cuando quiso retirarse se fue de rait pues la unidad blindada en la que se traslada de un lado a otro quedó atorada ante el tráfico vehícular, la voracidad de algunos regidores paleros fue sumada a la intransigencia de personajes que en política son importantes pero no indispensables, no acaban de entender que su reelección esta en veremos…

EL GUAJARDISMO es una parte de la historia de Rio Bravo, su precursor JAGA (q.e.p.d.), lo dejó en alto, su hermano el actual alcalde JUAN DIEGO lo tiene por los suelos pisoteado y para muchos lamentable….

ASI MISMO LE COMENTAMOS que buena inversión ha venido realizando el alcalde de Díaz Ordaz, Profesor JORGE NAVARRO GARZA con implementar en obras, servicios, pavimentación y acciones de atención al sistema de agua y drenaje para beneficio y desarrollo de la ciudad fronteriza mas jóven del estado, sin duda que su paso por palacio municipal no será en balde para el desarrollo que esperan sus habitantes. y nos veremos.

ALEX PEREZ SANTANA, dió a conocer que el trabajo del centro de acopio que se viene desarrollando ha dado un éxito al participar decididamente la ciudadanía en apoyo a los paisanos de Oaxaca donde estarán haciendo llegar víveres y productos que la ciudadanía se ha puesto como siempre la camiseta para demostras el humanismo mexicano y su solidaridad….

RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO, secretario del ayuntamiento y regidor co licencia en el municipio de Valle hermoso, es un personaje que podría ser considerado en la reestructuración de la dirección de la red de jóvenes del Partido Revolucionario Institucional donde ha sido ya dirigente municipal en su natal Valle hermoso precisamente, coordinador distrital, actual regidor y funcionario municipal, si el PRI quiere cuadros, sus dirigentes quieren renovaciones a fondo tendrá que abrir la puerta a muchos que merecen una oportunidad……

ALBERTO MENDEZ GUILLEN, hijo de la diputada federal MERCEDES DEL CARMEN GUILLEN VICENTE quien es una aspirante del PRI a la senaduría para el proceos electoral que se avecina, mujer prepotente y altanera que olvidó su origen social, hizo lo imposible para que su junior el ahora delegado de la PROFECO en Tamaulipas y ex funcionario del estado con EGIDIO TORRE CANTU tuviera limpio su expediente, retorna como si nada hubiera sucedido a la posición federal antes de que termine el sexenio peñista y donde el jovencito sureño ALBERTO MENDEZ GUILLEN se convierte en la bola de funcionarios que nomás vienen con una sola intención de aprovecharse de los cargos públicos para ostentar un poderío, una posición política mas no para dar resultados habiendo tantos elementos dentro de la administración federal con el tiempo y la voluntad de hacer bien las cosas, tienen que proteger a fulanos etrafalarios para ocupar dichos cargos…

EN LA CAPITAL DEL ESTADO, su alcalde OSCAR ALMARAZ Avanza la instalación de 3 mil 600 lámparas LED de tecnología de ultima generación y retiro de las de vapor mercurial. Este fin de semana, comenzaron estos trabajos en la Colonia San Marcos II tras concluir esta acción en la Vamos Tamaulipas etapa1, 2, 3, y 4, Cañón de la Peregrina y Barrio de Pajaritos Sector Codorniz. Cabe destacar que estas luminarias se instalarán en su primera etapa en 14 colonias populares y 27 avenidas y bulevares de alto trafico de la Capital, significando una considerable disminución en consumo contra sus antecesoras, reducción de emisiones de CO2 y una garantía de 10 años entre otros beneficios. Esta acción forma parte del programa de obra e infraestructura municipal contemplando para este año la pavimentación con concreto de 125 calle, la rehabilitación con asfalto de 129 más, equipamiento urbano, escolar entre otros apoyos…

GUSTAVO RICO DE SARO, fue electo presidente del comité municipal del PRI en Reynosa despejándose la incógnita después del proceso interno donde el consejo político o los que se dieron cita en dicho evento este inicio de semana procedieron a elegir a su lider municipal sustituyendo asi al empresario OMAR ELIZONDO GARCIA que realmente tenía que dejar por salud la dirección de su partido revolucionario institucional. RICO DE SARO ha sido regidor, secretario de servicios adminsitrativos y consejero político además de aspirante a una diputación local por Reynosa teniendo ahora en sus manos la posibilidad de conducir a su partido en un momento difícil sin lugar a dudas.. Y NOS VEREMOS…