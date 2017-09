Tweet on Twitter

***Afirma gobernador ante universitarios.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (20/09/2017).- Las estrategias de seguridad en Tamaulipas están rindiendo frutos y de acuerdo a los conocedores en la materia, se están bajando los índices en comparación con años anteriores.

Así lo expuso el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, al reunirse este día con estudiantes universitarios de la UAT.

“Hay una prioridad en mi gobierno, por eso yo hablaba de poder establecer el orden la paz y el estado de derecho, por eso inicie diciéndoles que el problema que se vive hoy en día en muchas partes de nuestro país, con la violencia, pero muy particularmente en Tamaulipas, esa no se dio de un día para otro, hay quienes piensan y creen que el principal problema es la inseguridad, pero el principal problema es el deterioro en el tejido social, eso es en lo que tenemos que trabajar”.

Y recalca “Antes cuando la gente hablaba del Tamaulipas y de la inseguridad la respuesta era muy alarmante, déjeme decirles que aun año de gobierno y no es consuelo, estamos en el número 16, debajo de la media nacional. Falta mucho por hacer y les puedo asegurar que no seguirá mi gobierno con las simulaciones y no habrá tregua”, expresó categórico.

Mencionó además que ya se ha solicitado y propuesto al gobierno federal hacer los ajustes necesarios en las estrategias de seguridad, no solo ir por los objetivos claves, si no por quienes les apoyan y financian.

Con clausura de casinos y bares en parte se ha ido trabajando para discutir el índice de criminalidad, les dijo Francisco García Cabeza de Vaca.

Pero también señaló que las extorciones y secuestros así como el robo de hidrocarburos, eran los delitos más frecuentes en el sur de la entidad.

Acerca de la necesidad de seguir en la contratación de más elementos explico el gobernador de extracción panista.

“A Tamaulipas la recibimos necesitamos 9, policías estatales y recibimos 2,700, estamos en un proceso de depuración y estamos en una campaña permanente de reclutamiento, queremos todos esos policías estatales, pero la Procuraduría de Justicia tampoco estaba haciendo su trabajo, y las acciones del gobierno que parecieran a ser menores, pero ustedes las han visto”.

Antes de partir el mandatario les ofreció un número de teléfono personal para atenderles personalmente, les dijo, a los alumnos y catedráticos.