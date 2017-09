Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (20/09/2017).- Dos mujeres fueron encontradas sin vida en menos de 24 horas hace algunos días.

Y el tema ya preocupa a las autoridades, que le demandan a la ciudadanía calma, ya que estos dos hechos serán resueltos por parte de la Procuraduría de Justicia, les advierte Cesar Verastegui Ostos, Secretario General de Gobierno.

“En ese tema por un lado se está investigando, la Procuraduría trae el tema por la secrecía no podemos dar declaraciones para no entorpecer las investigaciones”, expresa.

El tema de la alerta de género no ha sido considerado en los lamentables hechos, ya que en la seguridad se atiende por igual, dijo.

“Yo creo que tenemos la obligación de responder ante cualquier incidente, no solo porque se trata de mujeres, obviamente está el tema de los feminicidios, pero tanto vale la vida de cualquier ciudadano, se está trabajando para la ciudadanía en general y yo lo he dicho es un tema que se está atendiendo”, señalo Verastegui Ostos.

Enfatizo además el funcionario que el haberse registrado dos hechos en un día era para reconocer que el tema es grave, pero no se aventuraría a dar declaraciones, acerca del mismo hasta no tener resultados de peso.

“Dos muertes de mujeres en un día, es grave, el tema es grave en todo el país, no nos negamos a eso se está trabajando en el tema, es de seguridad y lo estamos atendiendo y esperamos dar resultados y les digo e está investigando y hay que aclarar que no daremos solo discursos, hay que dar algo sustancial”.

Por otro lado informó el titular de la Secretaria General de Gobierno que sigue acéfala la responsabilidad de la oficina dependiente de la Procuraduría en esta ciudad, lo anterior porque es difícil dar con el perfil.

“Se está buscando quien cumpla con el perfil para ese puesto y ese tema lo trae el procurador, siendo el tema de seguridad delicado, no es fácil encontrar a alguien, el Procurador General del estado es de fuera porque a quien se le invito no quisieron, de algún amanera no aceptaron, por eso se busca perfiles que le entren a lo que sea necesario y le respondan a la ciudadanía”.