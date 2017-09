Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (20/09/2017).- Lamentable sismo de 7.1 grados richter en la ciudad de México que unió nuevamente a los mexicanos en este siniestro y donde todo el sistema de gobierno y la sociedad en general se sumó este martes desde media mañana ante lamentables derrumbes, colapsos y desgracias personales que en este momento todo el aparato gobierno se tendió como una cadena humana en auxilio de nuestros compatriotas.

LOS INTEGRANTES DE MORENA le comento que se tratan de repartir los distintos sectores de la entidad. Los distritos electorales federales están sub divididos entre varios aspirantes a coordinadores de organización ya sea distrital y en lo local, no cantan mal el corrido. MARIANO MONROY MONTEJANO, es un elemento joven que viene dando una entrega en sus recorridos para invitar y orientar a participar en el distrito con cabecera en Rio Bravo, la última palabra no está dada, el espera la respuesta de los encuestados y de su partido sabiendo que los jóvenes muchas veces no serán considerados como aspirantes formales.

Dentro de las actividades que se están realizando señala el Coordinador estatal de la ONAPPAFA, Organización Nacional de protección al patrimonio familiar, RAUL QUINTANILLA son que Como anticipo en Coahuila está por reventar el asunto de los chocolates, el SAT decomiso unos vehículos de la UCD y onapafa. El directivo estatal lamenta que estas acciones dañen la economía de los ciudadanos que han confiado en su organización. Manifestó que aquí si se siga contando con la consideración del gobernador, los chocolates los trae la gente de escasos recursos, no le hacemos daño a nadie y si están registrados, al menos la onappafa sabe dónde y quien porta los autos chocolates afiliados con nosotros.

Al concluir el “Promocional Institucional” de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, autoridades de la UTMART, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo y la Dirección de Caza y Pesca Deportiva del Gobierno del Estado y municipales entregaron diplomas y reconocimientos a los primeros lugares del Torneo de Pesca 2017.

La bolsa de premiación ascendió a 30 mil pesos en efectivo, además se entregaron accesorios y equipos de pesca. Conforme a las bases establecidas en la convocatoria emitida por la UTMART el certamen universitario se realizó los días 16 y 17 de este mes dentro del evento denominado “Promoción Institucional”, haciéndose la premiación a la orilla de la playa, cerca del Campamento Tortuguero del Gobierno del Estado.

El evento denominado “Promocional Institucional” consistió en diversas actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas como el torneo de pesca. La clausura del evento estuvo a cargo del Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, quien ante los participantes de las categorías varonil y femenil destacó la importancia de que la actividad de “la pesca sea sustentable” para contribuir al equilibrio ecológico. Este evento contribuye a la reconstrucción del tejido social, destacó en su mensaje el titular de la SEDUMA.

Antes habló el rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, ANTONIO GARZA DE YTA, agradeciendo la entusiasta participación de alrededor de 500 personas en todas las actividades y el apoyo del Gobierno de Tamaulipas a través de SEDUMA, la Secretaría de Turismo.

MANUEL MARTINEZ CANO, presidente de la CANACO, salió a los Ángeles y de ahí al país de China en una cruzada internacional de la CONCANACO como dio a conocer hace algunas semanas que se integraría en esta promoción que haría el comercio organizado nacional. También dio a conocer que se encuentran llevando a cabo importantes gestiones para la comunidad y puntualizó al informar de la adquisición de créditos para pequeños empresarios se vean beneficiados.

EN Díaz Ordaz, la jefe de la oficina fiscal del estado, GRISELDA GONZALEZ DE JAIME, dijo que se está atendiendo directamente al contribuyente como es la nueva política de trabajo, dando la orientación y apertura a los diferentes segmentos del comercio organizado del municipio para que se atienda el rezago que tengan en sus contribuciones pero también se aprovecha para invitar a la población en general a realizar sus trámites de renovación de licencia de manejo y tarjeta de circulación y asi estar al corriente de su situación vehicular.

CARLOS PEREZ como coordinador del departamento del medio ambiente y ex dirigente sindical por muchos años en Díaz Ordaz se encuentra llevando a cabo importante labor en el municipio de Díaz Ordaz donde el trabajo ha sido arduo desde su inicio en la actual administración y donde señala el responsable de medio ambiente que se coordinan esfuerzos del trabajo con la comunidad diazordacense. Y NOS VEREMOS.