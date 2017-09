***No lo pensó dos veces dejo Reynosa y se fue al rescate de vidas.

Ciudad Reynosa Tamaulipas (21/09/2017).- Norma Leticia Larios, una joven madre de familia, licenciada de profesión y rescatista de corazón, no lo pensó dos veces y a penas se enteró de los trágicos acontecimientos en la ciudad de México y otros estados del País, dejo su querida Reynosa y se fue a rescatar vidas.

En su red social a esta altruista dama mucho se le insistió por parte de familiares y amigos que lo pensara, que no lo hiciera, sin embargo, pudo más la vocación que lleva desde que era paramédico de la Cruz Roja y de la extinta policía Preventiva de Reynosa, que lo que le pedían reiteradamente, ¡que no fuera!.

En una conferencia de prensa, a Norma Leticia la presentaron como una de las primeras voluntarias que iba de Tamaulipas.

Con su experiencia por los cursos y talleres que ha tomado, Leti como le llaman sus amigos, se aventuró y día a día además de trabajar en las labores de rescate, también se ha dado el tiempo para documentar su experiencia en video que comparte a sus seguidores, vía redes sociales, diciéndose sorprendida por la gran cantidad de voluntarios, que al igual que ella no pierden las esperanzas de seguir encontrando gente con vida.

La tarde de este jueves el reloj ya casi marcaba las 7 y desde lo que quedo de una fábrica textil en la colonia Roma, Leti Larios, madre de varios jóvenes, entre ellos una que padece discapacidad, sabe lo que es sufrir, y por eso salió a aplicar sus conocimientos como paramédico y rescatista y así lo explicaba mediante su grabación.

“El voluntariado es impresionante, gente que está poniendo su granito de arena, algunos con

palas, otros con picos, haciendo mano cadena, es impresionante el apoyo que se ve, hay puestos de respuesta inmediata, para en caso de sentirnos mal, nos llevan agua a los que estamos en el rescate, nos tienen bien atendidos, en alimentos, hay demasiado latería, despensa, lonche, la gente apoya. No tengo palabras, para decir lo que siento, es una gran satisfacción cada uno de ellos no se queda en sus casas, una señora me decía que no se podía quedar en su casa dormida mientras la gente sigue atrapada”, explica.

Y agregaba en su información “me dieron un descanso de 15 minutos y les platico lo que andamos haciendo.

Desde hace rato que se terminó de cortar se están quitando los escombros, entre ola unidad canina de la Policía Federal, al parecer encontraron a tres personas, así es como se encuentra entre todos, algunos son grupos de rescate en su mayoría por la situación en la que se trabaja en la remoción de escombros”.

Haciendo mano cadena como si fuera un solo ciudadano, es como hombres, mujeres y adultos mayores ponen su granito de arena.

En el caso de los niños al igual que los demás hacen labores propias, como la separación de los víveres que después serán entregados.

“Así ha estado desde muy temprana hora trabajando jóvenes, señoras, señores, de todas las edades, incluso menores que veíamos en el despacho médico. Están poniendo la vacuna de tétanos, nos avisan que ya llegaron los alimentos, que ya hay agua y los menores se ponen a separar los abarrotes, los víveres, se nos acabaron los 15 minutos, bríndenos las mejores vibras para sacar con vida a quienes están debajo de los escombros”, pedía la Reynosense.

Por su trabajo como rescatista por vocación, esta mujer, atiende a los enfermos mentales, indigentes, personas maltratadas, perros, caballos y todo aquel ser humano al que ve sufrir en su camino..

Al cortar el video Leti Larios se regresa a seguir poniendo el nombre de Reynosa en alto en una ciudad que al igual que la de ella sufre… y mucho, la primera en mención por la violencia de hace años, la segunda, la ciudad de México.. Porque la madre tierra le grito ¡ya basta!