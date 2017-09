Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (22/09/2017).- Germán Silva considerado el mejor maratonista que tiene México al ganar en dos ocasiones el maratón de New York con las marcas de 2:11:21 y de 2:11:00 estará en esta ciudad para ofrecer una rueda de prensa y promover la carrera 10k que organiza Miradas de Esperanza.

La rueda de prensa está programada para este viernes 22 arriba del café “Rey” del bulevar Morelos, Germán Silva es “dueño” de la frase no me pregunten porque corro, pregúntense porque ustedes no lo hacen.

El evento que estará promoviendo Germán Silva es la denominada Max Wok & Run 2017.

La carrera k-10, k-5 y k-1, será de mucho interés y con la promesa de que pueden ganar atractivos premios, el primer lugar será un auto, evento a desarrollarse sobre el bulevar Hidalgo al boulevard Las Fuentes, ahí dan vuelta a la derecha hacia la primer rotando donde retornan los de 5 kilómetros, todo ello el próximo domingo 24.

Ocho de cada diez participantes ganan un premio y se estará rifando un carro último modelo entre todos los corredores, la bolsa para los ganadores suman más de 500 mil pesos y Germán Silva es la imagen de la carrera, quien por cierto estará cortando el listón de la expo maratón el sábado en el hotel Royal Garden a las diez de la mañana.