Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (25/09/2017).- EFECTIVAMENTE LOS SISMOS OCURRIDOS EN LOS ESTADOS DEL CENTRO Y SUR DEL PAIS, SACUDIERON Y CAUSARON PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS A CIENTOS DE FAMILIAS, PERO TAMBIEN se perdió en ella la seguridad de vivir y dormir dentro de cientos de miles de hogares mexicanos, la zozobra y el pánico ha hecho presa de ellos y con justificada razón, no quieren ser parte de las estadísticas que han enlutado a México en plano internacional.

LA POLITIZACION DE ESTE FENOMENO NATURAL, CUYAS HISTORIAS DE VIDA HAN LLEGADO A TODOS LOS PAISES DEL MUNDO, HASTA EL MOMENTO NO SE HA POLITIZADO, LOS ASESORES Y LIDERES POLITICOS han pedido que no era momento para ello, efectivamente no era la hora en el lugar de la tragedia de hacer héroes nacionales, sino de ayudar, rescatar el mayor número de personas con vida, de hacer un frente solido del corazón de guerreros de los mexicanos y posteriormente el conteo de daños, la forma de estructurar programas y ayudas gubernamentales, para que las familias afectadas tengan hogares más seguros donde vivir y dormir con sus hijos.

LAS ESTRATEGIAS POLITICAS AUN ESTAN SOBRE LOS ESCRITORIOS, ESPERANDO EL MOMENTO OPORTUNA PARA HACER SU INTERVENCION EN LAS CIUDADES Y ESTADOS AFECTADOS POR LOS SISMOS, el tiempo del proceso electoral está a la vuelta de la esquina, el 2018 viene con todo, los mexicanos no olvidan ni perdonan si algo sale o se hace mal o bien, depende de la acción la reacción que se registre, efectivamente la figura política del Presidente de México Enrique Peña Nieto ha subido de puntos en reating político, ha actuado con espíritu humanitario y con una gran experiencia política, hoy podemos ver que cuenta con más afecto de

los mexicanos y no solamente de quienes se vieron afectados por el sismo, sino de todos los Estados Mexicanos.

LLAMANDO LA ATENCION MUNDIAL, MAS DE 400 NIÑOS ESTE DOMINGO SE ENCONTRARON EN LA FRONTERA DE TIJUANA Y SAN DIEGO, SEPARADOS POR UNA VALLA DE FIERRO METALICO entre EE.UU. y Mexica, cantaron la canción “México Lindo y querido”, dedicada al presidente de los EE.UU. Donald Trump quien sigue negándose a llevar apoyo a Mexica lo que le ha traidor discusiones con su gabinete, estos pequeños son integrantes de la opera de San Diego y Tijuana, están en contra de que se haga el muro mas alto y blindado por el actual gobierno de Donald Trump.

ESTE SABADO EN AUSTIN,TEXAS PARTICIPANDO CON POLITICOS DE EE.UU., EDUCADORES, LEGISLADORES, PERIODISTAS, EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, participo en el Texas Tribune Festival donde se analizan las posturas que en material comercial y migratoria del Presidente de los EE.UU. Donadl Trump hacia Mexico, en ella participaron como panelistas el ex embajador de EE.UU. en México Antonio Garza, en diputado federal de Texas Henry Cuellar, el comisionado de agricultura de Texas Sid Miller y la Juez del condado de El Paso Verónica Escobar.

LA POSTURA DEL GOBERNANTE MEXICANO TAMAULIPECO GARCIA CABEZA DE VACA, FUE ESPRESANDO PROYECTOS PARA IMPULSAR LAS RELACIONES COMERCIALES, ECONOMICAS, social y cultural para ambos Estados, tocando el tema de tráfico de armas y drogas que es necesario combatirlo coordinadamente para mayor seguridad de todas las familias de la frontera Sur de Texas y norte de Tamaulipas, exponiendo los programas que se han realizado desde hace 11 meses para brindar mayor seguridad en carreteras, así como las acciones que han incrementado el número de empleos, esto ante la presencia de más de 250 participantes en el Texas Tribune Festival.

ESTE LUNES SALDRAN MAS DE 70 TONELADAS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, PAÑALES, LECHE PARA BEBE, CASA DE

CAMPAÑA, COLCHONETAS, AGUA, ARTICULOS DE CURACION que el Gobierno del Estado y el sistema DIF-Tamaulipas harán llegar para las víctimas de los sismos registrados en México, la Sra. Mariana Gómez de Garcia Cabeza de Vaca hizo el agradecimiento en su momento a todos los Tamaulipecos que aportaron para lograr reunir esta cantidad de ayuda humanitaria.

SOLIDARIZADOS CON LAS FAMILIAS DE CHIAPAS, OAXACA, ESTADO DE MEXICO, MORELOS Y AFECTADOS POR LOS SISMOS, EL ALCALDE DE MATAMOROS JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, ANUNCIO que se pospone hasta nueva fecha la carrera binacional que están programada a realizarse el próximo día 07de octubre, la cual iniciaría el Brownsville, Texas y concluiría en Matamoros, esta es en apoyo a Teletón “México de a Pie”, pero que posteriormente en forma oficial se dará a conocer la nueva fecha, un gesto más de de solidaridad por parte del ayuntamiento matamorense.

ESTE DOMINGO UN TOTAL DE 102 TONELADAS LOGRO REUNIR EL ALCALDE DE CIUDAD VICTORIA OSCAR ALMARAZ SMER Y SU ESPOSA TONY DE ALMARAZ EN LA LIBRE 17 “UNIDOS POR MEXICO” LA CUAL fue convocada por el sistema DIF-Ciudad Victoria, toda esta ayuda será enviada para las familias afectadas de CDMX, Oaxaca y Chiapas, la capacidad de convocatoria del alcalde victorense se ve reflejada una vez más por parte de los victorenses quienes de esta manera le reafirman su apoyo para seguir ayudando a quienes lo necesitan en el momento oportuno.

EL SISTEMA DIF-REYNOSA ESTE LUNES A LAS 10:00 HORAS EN EL PARQUE DE LA UNIDAD DEPOSTIVA LA LAGUNA ESTARALLEVANDO A CABO LA INAUGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL del programa “Jóvenes “, el presidente del sistema Lic. Carlos Peña Ortiz se ha caracterizado por estar apoyando a los jóvenes para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas y de esta manera mantenerlos alejados de los vicios del alcoholismo y la drogadicción.

POR CIERTO LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ ESTE DOMINGO ARRIBO A UN ANIVERSARIO MAS DE VIDA, POR LO CUAL RECIBIO MULTIPLES FELICITACIONES, si usted no lo ha hecho y tiene una amistad sincera con ella, todavía puede realizarlo, es posible que este lunes laboral reciba aun más sorpresas por tan significativa fecha, esto en Palacio Municipal.

EL IV FESTIVAL NACIONAL DEL DANZON EN TAMAULIPAS SE REALIZARA EL PROXIMO VIERNES 29, SABADO 30 Y DOMINGO 31 POR PARTE del Gobierno del Estado en donde se hora un reconocimiento a la maestra Rosa Brondo,, habrá tianguis artesanal, banda sinfónica, cortometrajes, taller de danzón, exposición de autos clásicos y modificados, muestra nacional de danzón, todo ello en al Parque Cultural de Reynosa.

SIGUE APOSTANDOLE A LA ILUMINACION MERCURIAL COMO UNA FORMA DE GARANTIZAR MAYOR SEGURIDAD EL GOBIERNO DE RIO BRAVO, HA ILUMINADO TOTALMENTE COLONIAS COMPLETAS, este sábado lo realizaron en la Miguel Hidalgo y ampliación Miguel Hidalgo.