***Reciben un apoyo económico por realizar tareas de limpieza y descacharrización en su colonia.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (26/09/2017).- Un total de 100 habitantes de Balcones de Alcalá aprovecharon la puesta en marcha del programa de empleo temporal en su sector por parte del Gobierno del Estado; actualmente realizan tareas de limpieza general y descacharrización en esta colonia en jornadas de entre 4 y 5 horas, a cambio de una remuneración semanal de $1,100 pesos.

Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández quien dijo que los beneficiados con este trabajo son adultos mayores y mujeres que buscan un ingreso extra para sus familias.

“Tenemos el programa de empleo temporal en donde se está contratando a personas que aquí viven, independientemente de la limpieza que se tiene que hacer para su sector ellos están trabajando, tienen una remuneración y la derrama económica se queda aquí en el mismo polígono”.

Las actividades que realizan varían entre trituración de llantas, eliminación de maleza, descacharrización, mantenimiento a plazas y áreas verdes, y limpieza general en las calles.

Posteriormente se abrirá una segunda etapa en la que se realizarán tareas de bacheo, pintura, señalización, entre otras.

“Es venir con el bacheo de calles, el arreglo de algunos parques, en algunos casos se van a rehabilitar, se vendrá con alumbrado, algunas calles serán pavimentadas, señalamiento horizontal y vertical”.

Por el momento la limpieza está enfocada en Balcones de Alcalá, pero irá expandiéndose a las 27 colonias que conforman el polígono 1.

Estrella Hernández exhortó a la población a colaborar para mantener limpio el sector una vez que concluya esta etapa, pues es deber de todos mantener en buenas condiciones la ciudad.

“La idea es concientizar al sector, no nada más es que el gobierno haga las acciones, el gobierno no puede solo, la sociedad no puede sola, se hace una acción entre sociedad y gobierno como se está haciendo ahorita, y creo que va a ayudar mucho”, finalizó.