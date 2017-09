Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (28/09/2017).- POR ESO DICEN QUE TODAS LAS ACCIONES DEBEMOS ANALIZARLAS ANTES DE EMPRENDERLAS, SABER CONSECUENTEMENTE QUE PRO Y CONTRAS PUEDEN RESULTAR DE UNA ACCION, PORQUE TODAS TIENEN CONSECUENCIAS, HOY Andrés Manuel López Obrador inicio un juego, una apuesta política que prácticamente ya le está “poniendo la soga al cuello”, el de no recibir recursos por parte del INE para la realización de las campañas políticas en el 2018, el aposto un 20% de donación, sus contrarios ( especialmente el PRI) no dejo desaprovechar la oportunidad y respondió que sea el 100% del financiamiento, una reacción que previamente ya había estudiado, Andrés Manuel es el pobre de la política y no tiene quien le pague toda su campaña en México en el 2018, los gobernadores en su mayoría son emanados del PRI y del PAN, oficialmente no deben destinar o desviar recursos a las campañas, pero en la realidad siempre lo han realizado sin ningún problema de ninguna índole.

EL OBJETIVO ES QUE DE UNA FORMA U OTRA HACER LLEAGR DEBIL AL 2018 A ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COMO CANDIDATO DE MORENA, ( EN LA POLITICA COMO EN LA GUERRA TODO SE VALE Y SI HAY QUE SACRIFICAR A ALGUIEN SE HACE SIN REMORDIMIENTOS ) estamos finalizando el 2017 y todo el año Andrés Manuel López Obrador sigue posesionado en primer lugar en encuestas de todo tipo, en todo momento y cualesquier lugar de México, nada lo ha frenado, esto es preocupante tanto para el partido en el poder ( PRI ) como para la segunda fuerza nacional ( PAN ) .

TODO HACE INDICAR QUE LA REFORMA PARA SUSPENDER LOS RECURSOS DEL INE A LOS PARTIDOS POLITICOS SE HARA REALIDAD, COMO OBTENDRA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR RECURSOS para su

campaña en el 2018, los partidos políticos reciben dinero del “gasto ordinario”, además de cuotas mensuales, AMLO no, pero los gobernador actuales 14 son del PRI, 12 del PAN, 4 del PRD, 1 Independiente y 1 de PVEM, estos podrán de una manera u otra sustraer recursos para sus compañeros, solo MORENA carece de ello, entonces de autorizarse esta reforma constitucional el más afectado será Andrés Manuel López Obrador y desde luego los partidos contrarios políticos a través de sus dirigencias Nacionales y diputados federales así como senadores, siguen presionando porque se lleve a cabo.

OFICIALMENTE ESTE VIERNES 29 EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA RENDIRIA SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN LA CAPITAL DEL ESTADO, SOLIDARIZADO CON LOS HERMANOS mexicanos afectados por los sismos en diferentes Estados, decidió solo cumplir con el protocolo oficial de entregar al Congreso del Estado por escrito el importante documento a las 12:00 horas, un evento donde estarán presentes los diputados locales de los diferentes partidos políticos, donde el Jefe del Ejecutivo Estatal ofrecerá además fuera del edificio una conferencia con los diferentes medios de comunicación.

IGUALMENTE ESTA TARDE LLUVIOSA DEL MIERCOLES, LLEGARON CON TONELADAS DE VIVERES A OAXACA Y CHIAPAS QUE FUERON ENVIADOS POR LOS TAMAULIPECOS PARA LOS HERMANOS AFECTADOS POR LOS FUERTES SISMOS, el Gobierno de Tamaulipas expreso estar satisfecho, pero además sigue trabajando para enviar una segunda remesa de tráiler para los otros Estados afectados por estos fenómenos naturales, demostrando su solidaridad para quienes perdieron sus hogares, sus alimentos, en muchos casos sus trabajos y lo más grave sus familias.

RECONOCIENDO LA INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN REYNOSA, LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DIJO QUE ESTAN COORDINADOS UN EJEMPLO DE LA REHABILITACION CON BACHEO DE CALLE EL ESTADO REHABILITARA el Boulevard Hidalgo y el Municipio el

Morelos para no duplicar los esfuerzos, el estado construirá los parques y plazas el Municipio contribuyo con los terrenos, agradecidos por las obras que establecen un mejor desarrollo con una más grande inversión en obras publica gracias al apoyo del Gobernador Francisco Javier Jarcia Cabeza de Vaca quien tiene una fuerte visión futurista y de crecimiento integral para Reynosa como ciudad modelo y posteriormente en los 42 Municipios del Estado.

SERIA EN VALLE HERMOSO ESTE JUEVES CUANDO EL DIPUTADO LOCAL PROF. ROGELIO ARELLANO BANDA RINDIERA SU PRIMER INFORME DE TRABAJO LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS, SOLAMENTE QUE LAS CONDICIONES no lo permitirán, evento que está pactado a realizarse a las 12:00 horas en el salón Cesar, el 90% de las iniciativas presentadas fueron avaladas por todos los legisladores, igualmente ha estado cumpliendo con el apoyo a las instituciones educativas cada quincena donando parte de su sueldo, una promesa de campaña que ha cumplido.

LA TERCERA EXPOFERIA MUNICIPAL DEL EMPLEO QUE ORGANIZA EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TENDRA LUGAR ESTE JUEVES 28 A LAS 08:00 DE LA MAÑANA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL del Parque Las Liebres, donde los desempleados tendrán la oportunidad de tener un trabajo como técnico, operadores, Profesionistas, supervisores, administrativos, participando 50 empresas, será el alcalde Juan Diego Guajardo quien la inaugure oficialmente a las 09:00 horas acompañado de funcionarios municipales.

EL GOBIERNO DE OSCAR ALMARAZ EN NINGUN MOMENTO HA DESCANSADO EN LA CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL VECTOR TRANSMISOR DEL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA, HOY TRABAJARON CON CAMPAÑA de descacharrizacion en la colonia Vamos Tamaulipas, posteriormente inicio los trabajos de rehabilitación del camino rural al ejido Otilio Montaño y el camino que comunica al ejido Laborcita, en presencia del delegado de la SEGOB Rabindranat Juárez Marroquin, del

delegado de la Secretaria de Comunicación y Transporte David Knight y el inspector de la policía federal David Soto.

BUSCANDO HACER CONSCIENTIZACION ENTRE LOS AUTOMOVILISTAS PARA RESPETAR EL SEÑALAMIENTO Y EL REGLAMENTO DE VIALIDAD EN EL ESTADO, SE INICIO UNA CAMPAÑA DE RESPETO de límites de velocidad en áreas escolares, como en cajones a discapacitados, esto será durante un periodo de 15 días, posteriormente se procederá a multar a todas aquellas personas que se estacionen en los lugares prohibidos, se trata de crear una cultura de respeto y orden , evitando accidentes así mismo multas para los automovilistas.