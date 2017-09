Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana fueron solidarios al Ciudad Reynosa, Tamaulipas (29/09/2017).- aceptar prorrogar el movimiento de huelga que se tenía para este 25 de septiembre para el 18 de octubre ante el sismos del 19 con magnitud de 7.2 y dejo muy dañadas las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.

-No hay fecha que no se cumpla y si ya hemos prorrogado por otras cuestiones que no lo hagamos por causa de fuerza mayor, a nosotros nos toco en el edificio sindical y sentimos feo, así que tenemos nueva prórroga del estallamiento de huelga-, dijo vía telefónica desde la CDMX el líder de la sección 45, José Alfredo González Reyes.

Las demandas que señala el emplazamiento a huelga no serán minimizadas ni mucho menos otras acciones legales que dispone la base laboral precisamente para que empresa y sindicato siga en comunicación.

-Ya hicimos una acción denominada “falta colectiva” a nivel nacional el pasado 5 de septiembre, acuerdo tomado por la asamblea nacional permanente y acá seguimos, firmes en la búsqueda de lo mejor para la familia telefonista y no llegar a la separación de nuestra empresa Teléfonos de México-, comento el líder.

Para el secretario general de la sección 45 con sede en esta ciudad de Reynosa y Río Bravo, José Alfredo González, se tiene plena confianza en que se firmara el contrato colectivo y signar acuerdos para que ya no haya violaciones al mismo.

-Hacemos el llamado a la base laboral tanto activos como jubilados para que se mantengan unidos y sobre todo no dar crédito a rumores, solo comunicados emitidos por el CEN del sindicato de telefonistas que dirige el compañero Francisco Hernández Juárez-, reitero.