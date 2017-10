Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (01/10/2017).- EL PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN RICARDO ANAYA CORTEZ SE HA FIJADO Y EXPRESADO PUBLICAMENTE LA META DE REUNIR 200 MILLONES DE PESOS Y APORTARLO COMO AYUDA DE ACCION NACIONAL A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LOS SISMOS EN México y los estados afectados por derrumbe de casos y edificios que enluto amas de 300 familias.

EFECTIVAMENTE EN ESTOS MOMENTOS SE TRATA DE SOLIDARIZARSE Y APOYAR A LOS HERMANOS MEXICANOS – NO POLITIZANDOLO –UNA DE ESTAS ACCIONES PARA LOGRAR REUNIR ESTA CANTIDAD DE DINERO, ES DESPIDIENDO AL 90% de los empleados que llamo honorarios y el 50% los de base ( los que se quedan se les rebajara hasta el 50% del sueldo actual ), es decir ayudara a las víctimas y damnificados por el sismo pero dejara sin trabajos a cientos de familias cuyos padres laboran en PAN.

LA ACCION MASIVA DE DESPIDOS SERA ESTE LUNES, OJALA QUE ESTAS INICIATIVAS DE RICARDO ANAYA NO AFECTE SU IMAGEN, LA CUAL FUE DETERIORADA HACE ALGUNAS SEMANAS CUANDO SE REVELO EL CRECIMIENTO DE SUS PROPIEDADES A CIENTOS DE MILLONES DE PESOS en 5 años y esto le permitiría vivir sin sueldo durante décadas, pero esta suerte no la tienen los trabajadores que serán despedidos a partir del 02 de octubre.

MORENA SE PROPUSO CREAR UN FIDEICOMISO DE 103 MILLONES, DIRECTIVOS DEL MISMO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA PASADA EN EL ITSMO DE TEHUANTEPEC INICIARON UN CENSO PARA AUTENTIZAR LAS FAMILIAS AFECTADAS Y ENTREGARLES la ayuda directamente, mientras que el PRD a través de su dirigencia nacional iniciaron un plan de austeridad para reunir apoyos y ser participe en la ayuda a las familias afectadas, la dirigencia nacional anuncio que se “apretaran el cinturón”, pero no harán despido masivo de personal que inclusive lo criticaron porque no es la forma correcta de ayudar.

DENTRO DEL MENSAJE EN LA ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, EL SECRETARIO DE GOBERNACION MIGUEL A.OSORIO CHONG CONOCIO LAS ACCIONES FRONTALES QUE HA REALIZADO el gobierno tamaulipeco actual para combatir la inseguridad que tenía una fuertes raíces que pusieron en riesgo el estado de derecho, los malos y equívocos gobierno del pasado y la práctica del “ en Tamaulipas no pasa nada “ lo conducían hacia una situación cada vez más grave, hoy los resultados a nivel nacional revelan oficialmente que se ha avanzado en este adverso fenómeno social.

EL GOBERNADOR HA SIDO REITERATIVO DE ESTAR CONVENCIDO QUE LA RECOSNTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL SE LOGRARA CREANDO MAYORES FUENTES DE EMPLEO, LAS ESTADISTICAS REALES DAN A CONOCER QUE EN LOS ULTIMOS 8 meses de han alcanzado cifras positivas y la confianza de empresas nacionales e internacionales que seguirán invirtiendo en este Estado, los nuevos Parque eólicos representan inversión de cientos de millones de dólares, esto gracias a la visión de crecimiento en sector energético que el gobierno de la alternancia considero era el tiempo de impulsarlo , el resultado es favorable y alentador para toda la sociedad Tamaulipeca, porque se construirá el parque eólico más grande de Latinoamérica en Tamaulipas produciendo energías limpias no afectando el medio ambiente, desde luego los que no quieren el desarrollo en el Estado verán con malos ojos lo que no pudieron hacer los gobernantes pasados.

HABLANDO DE EGIDIO TORRE CANTU, EUGENIO HERNANDEZ FLORES Y TOMAS YARRINGTON RUVALCABA GOBERNADORES ANTECESORES, NO FUERON INVITADOS AL PRIMER INFORME DEL ACTUAL GOBERNADOR FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, primero por su condición de perseguidos y detenidos respectivamente, segundo porque son una vergüenza para los Tamaulipecos – y creo para sus familias – por el desvío de recursos que realizaron como gobernantes, aunque todavía no están exentos de ser procesados por diferentes delitos, porque la fortuna que se llevaron es muy difícil de ocultar como su avaricia hacia los dineros ajenos.

EN CIUDAD VICTORIA, APLICADO EL ALCALDE OSCAR ALMARAZ SMER EN CUANTO A LA PREVENCION DE INUNDACIONES, PORQUE LOS DRENES QUE CIRCUNDAN LA CIUDAD SE PREOCUPARON POR MANTENERLOS LIMPIOS Y DESASOLVADOS, al existir aun anuncio de llegada de fuertes lluvias como ocurrió durante la semana que concluyo, el sábado acompaño a las fuerzas federales para inaugurar un helipuerto en las instalaciones de la policía federal, ha quedado claro que los helicópteros artillados han dado resultado eficiente en abatimiento de criminales en los momentos que están cometiendo delitos .

EL GOBIERNO DE MATAMOROS COORDINADO CON EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS Y DE LA MANO CON EL SISTEMA DIF QUE PRESIDE LA SRA. BALNCA TREVIÑO DE DE LA GARZA, HICIERON REALIDAD EL “ Heroica Fest estamos chavos”, programa dirigido a los jóvenes, a los que le apuestan para tener una juventud dirigida, encauzada a ser partícipes de una sociedad cada vez con mayor responsabilidad en su crecimiento ordenado y seguro, el alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante expreso estar satisfecho por haberles acercado bolsas de trabajo de acuerdo a sus necesidades, igualmente talleres y conferencias de orientación a sus expectativas como adolecentes, orientarlos sobre su salud y todo lo que presenta la pubertad y su crecimiento emocional.

LOS UNIVERSITARIOS TAMAULIPECOS A TRAVES DEL RECTOR DE LA UAT ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO EVALUARON EL INFORME ENTREGADO POR EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, EL CUAL consideraron que fortalece el desarrollo integral y la formación de una juventud con mejores expectativas de preparase académicamente y ser parte del fortalecimiento en el tejido social.

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS EN SU CONSTANTE CONDUCCION HACIA LA EXCEENCIA ACADEMICA TANTO DE ALUMNOS COMO DOCENTES, LA INVESTIGACION Y VINCULACION COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL “ALMA MATER “ le está permitiendo participando en programas del Gobierno del Estado, siempre focalizados a seguir creciendo en la responsabilidad que tienen bien definida como la máxima Universidad que existe en Tamaulipas, por cierto en este 2017 se realizara el relevo de Enrique Etienne Perez del Rio como rector.